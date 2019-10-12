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Tur midibüsünün devrilmesi sonucu 24 kişinin ölümüyle ilgili dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2019 16:54 | Son Güncelleme

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi, Anneler Günü programı için Marmaris'e gidenleri taşıyan tur midibüsünün devrilmesi sonucu 24 kişinin yaşamını yitirdiği kazaya ilişkin biri tutuklu 3 sanığın yargılandığı davada, midibüs sahibine verilen 10 yıl hapis cezası ile diğer 2 sanığa verilen beraat kararlarını onadı

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesinden Anneler Günü programı için Marmaris'e gidenleri taşıyan tur midibüsünün devrilmesi sonucu 24 kişinin yaşamını yitirdiği kazaya ilişkin biri tutuklu 3 sanığın yargılandığı davada midibüs sahibine verilen 10 yıl hapis cezası ile diğer 2 sanığa verilen beraat kararı, istinaf mahkemesince onandı.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi, hakkında "taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma" suçundan mahkumiyet kurulan tutuklu sanık midibüs sahibi Bülent Çetindağ ile aynı suçtan beraat kararı verilen turu düzenleyen Aysun Özkamalı ve Murat Ceylan hakkındaki ilk derece mahkemesi kararını, itiraz üzerine inceledi.

Avukatların itirazlarını reddeden daire, "ilk derece mahkemesinin beraat kararlarında usüle ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığı, delil takdirinin ve değerlendirmenin yerinde olduğu" gerekçesiyle, istinaf başvurusunda bulunan katılan vekillerinin ileri sürdükleri nedenleri yerinde görmeyerek istinaf başvurularının reddine karar verdi.

Sanık Bülent Çetindağ hakkında "taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma" suçundan kurulan mahkumiyet hükmünü inceleyen daire kararında olaya ilişkin bilirkişi raporuna yer verildi.

Kararda şu ifadelere yer verildi:

"Sanığın aracı ikinci el olarak satın aldıktan sonra 2013, 2015 ve 2016 yıllarındaki fenni muayenelerde aracın fren sistemine ağır kusurlar verildiği, müdahale edilip tekrar muayeneye sokulması sonucunda onay alınabildiğinin kayıtlarda görüldüğü, sanığın aracın teknik hiçbir ayrıntısını sürücüye anlatmaksızın maktul sürücü Armağan'a sadece aracın anahtarını tarif ederek aracı teslim ettiği görülmektedir. 30 koltuk kapasiteli olmasına karşın koltuk eklenmesi suretiyle 34 yolcu kapasiteli hale getirilerek kapasitenin üzerinde yolcu taşındığı, sanığın yolcu taşımacılığı için gerekli D2 belgesinin olmadığı, kazanın nedeninin sanığın maliki olduğu araçtaki hidrolik yağının boşalması ve aracın fren tertibatında esaslı bir fren sistemi güvenliğinin devre dışı bırakılması olduğu düşünüldüğünde sanığın özen yükümlülüğüne aykırı eylemleri ile kazanın oluşumunda doğrudan kusurlu olduğu ve sanığın taksiri ile 24 kişinin ölümüne, 10 kişinin de yaralanmasına neden olduğuna ilişkin ilk derece mahkemesinin kabulü dairemizce yerinde görülmüştür."

İzmir'in Buca ilçesinden Muğla'nın Marmaris ilçesine gitmek için yola çıkan, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan grubu taşıyan midibüs, 13 Mayıs 2017'de Muğla'nın Ula ilçesi Sakar Geçidi'nden indiği sırada şarampole yuvarlanarak yaklaşık 15 metre aşağıdan geçen kara yoluna düşmüş, 24 kişi hayatını kaybetmiş, 10 kişi yaralanmıştı.

Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan yargılamada midibüs sahibi 10 yıl hapis cezasına çarptırılmış, diğer 2 sanık beraat etmişti.

Dosya tarafların itirazı üzerine istinafa taşınmıştı.

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