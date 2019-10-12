Tur midibüsünün devrilmesi sonucu 24 kişinin ölümüyle ilgili dava

Avukatların itirazlarını reddeden daire, "ilk derece mahkemesinin beraat kararlarında usüle ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığı, delil takdirinin ve değerlendirmenin yerinde olduğu" gerekçesiyle, istinaf başvurusunda bulunan katılan vekillerinin ileri sürdükleri nedenleri yerinde görmeyerek istinaf başvurularının reddine karar verdi.

Sanık Bülent Çetindağ hakkında "taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma" suçundan kurulan mahkumiyet hükmünü inceleyen daire kararında olaya ilişkin bilirkişi raporuna yer verildi.

Kararda şu ifadelere yer verildi:

"Sanığın aracı ikinci el olarak satın aldıktan sonra 2013, 2015 ve 2016 yıllarındaki fenni muayenelerde aracın fren sistemine ağır kusurlar verildiği, müdahale edilip tekrar muayeneye sokulması sonucunda onay alınabildiğinin kayıtlarda görüldüğü, sanığın aracın teknik hiçbir ayrıntısını sürücüye anlatmaksızın maktul sürücü Armağan'a sadece aracın anahtarını tarif ederek aracı teslim ettiği görülmektedir. 30 koltuk kapasiteli olmasına karşın koltuk eklenmesi suretiyle 34 yolcu kapasiteli hale getirilerek kapasitenin üzerinde yolcu taşındığı, sanığın yolcu taşımacılığı için gerekli D2 belgesinin olmadığı, kazanın nedeninin sanığın maliki olduğu araçtaki hidrolik yağının boşalması ve aracın fren tertibatında esaslı bir fren sistemi güvenliğinin devre dışı bırakılması olduğu düşünüldüğünde sanığın özen yükümlülüğüne aykırı eylemleri ile kazanın oluşumunda doğrudan kusurlu olduğu ve sanığın taksiri ile 24 kişinin ölümüne, 10 kişinin de yaralanmasına neden olduğuna ilişkin ilk derece mahkemesinin kabulü dairemizce yerinde görülmüştür."