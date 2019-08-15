Tur minibüsü kamyona çarptı: 5'i turist 6 yaralı

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde tur minibüsü ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5'i turist 6 kişi yaralandı.

Kaza, Antalya-Manavgat D-400 karayolunun Taşağıl kavşağında meydana geldi. Antalya yönüne giden Süleyman Kaya yönetimindeki 63 ZR 434 plakalı tur minibüsü, önünde ilerleyen Nuri Guzkaya yönetimindeki 07 LGR 82 plakalı meyve yüklü kamyona arkadan çarptı. Kazada, sürücü Kaya ile minibüste bulunan İngiliz turistler Tracy Hogan, Jan Mcroy, Oliver Mcroy, Thomas Mcroy ve Charlie Mcroy yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar, ambulanslarla Serik ve Manavgat'taki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Yaralılardan Süleyman Kaya'nın hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

