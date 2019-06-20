HABER

Tur minibüsü TIR'a çarptı: 15'i turist, 17 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.06.2019 11:46 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, tur minibüsü  önündeki TIR'a çarptı.

Tur minibüsü TIR'a çarptı: 15'i turist, 17 yaralı

Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, tur minibüsü önündeki TIR'a çarptı. Kazada 15'i İngiliz turist 17 kişi yaralandı. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılar, ayakta yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, saat 08.00 sıralarında Marmaris- Muğla Karayolu'nun 17'nci kilometresindeki Taşhan Mevkisi'nde meydana geldi. Sol şeritten ilerleyen Ercan Tuna'nın kullandığı 15 SA 239 plakalı TIR, iddiaya göre, sağa sinyal vererek, bir toptancı firmasının bahçesine girmek için manevra yaptı. Bu sırada arkasından gelen Murat Kaya'nın kullandığı 33 PJ 403 plakalı tur minibüsü, TIR'ın kupa kısmına çarptı. Kazada Marmaris'ten Dalaman'a giden 15 İngiliz turist ile tur rehberi ve minibüs şoförü Kaya, yaralandı.
Çevredeki bir akaryakıt istasyonunun personeli kazayı, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kaza yerine gelen polis ve jandarma ekipleri, güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri ise yaralıları ambulanslarla Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ayakta yapılan tedavilerinin ardından yaralılar taburcu edildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Öte yandan kaza anı, akaryakıt istasyonun güvenlik kamerasınca görüntülendi.

FOTOĞRAF

Tur minibüsü TIR'a çarptı: 15'i turist, 17 yaralıTur minibüsü TIR'a çarptı: 15'i turist, 17 yaralıTur minibüsü TIR'a çarptı: 15'i turist, 17 yaralıTur minibüsü TIR'a çarptı: 15'i turist, 17 yaralı

PARTNERYatak pozu olay yarattı! Yeni sevgilisiyle...Yatak pozu olay yarattı! Yeni sevgilisiyle...
Hrant Dink’in oğlu Arat Dink’in yargılanmasına başlandıHrant Dink’in oğlu Arat Dink’in yargılanmasına başlandı
TIR'lar kaza yaptı, Bursa- Ankara yolu çift yönlü kapandıTIR'lar kaza yaptı, Bursa- Ankara yolu çift yönlü kapandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceğiz'

'Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceğiz'

Manuş Baba askerde! Saç sakal gidince...

Manuş Baba askerde! Saç sakal gidince...

Üç özel bankada ortak ATM dönemi

Üç özel bankada ortak ATM dönemi

İran, ABD'ye ait İHA'yı düşürdü

İran, ABD'ye ait İHA'yı düşürdü

CHP'li Özel'den anket açıklaması: Yalvarıyorum...

CHP'li Özel'den anket açıklaması: Yalvarıyorum...

Meteoroloji o bölgeleri uyarmıştı! Şimşek dehşeti: Ölü ve yaralılar var

Meteoroloji o bölgeleri uyarmıştı! Şimşek dehşeti: Ölü ve yaralılar var

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Evinin önünde silahlı saldırıda ağır yaralandı

Evinin önünde silahlı saldırıda ağır yaralandı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Devrilen traktördeki karı-kocayı, ölüm ayırdı

Devrilen traktördeki karı-kocayı, ölüm ayırdı

Akseki’de feci kaza: 5 yaralı

Akseki’de feci kaza: 5 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Oyuncak bebekli uyuşturucu satıcısı yakalandı

Oyuncak bebekli uyuşturucu satıcısı yakalandı

Denizli'de yıldırım düştü: 15 koyun telef oldu

Denizli'de yıldırım düştü: 15 koyun telef oldu

Kayıp çocuk gölette boğulmuş halde bulundu

Her yerde aranıyordu! Kötü haber geldi

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Google İlhan Koman’ın 98. yaş gününe özel doodle hazırladı! İlhan Koman kimdir?

Google İlhan Koman için özel doodle

Caretta caretta kumsalında 50 yuva yok oldu

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.