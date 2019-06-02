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Tur minibüsünün otomobille çarpışıp devrildiği kaza ucuz atlatıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.06.2019 10:23 | Son Güncelleme

Antalya’nın Manavgat ilçesinde tur minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada tur minibüsü devrildi.

Tur minibüsünün otomobille çarpışıp devrildiği kaza ucuz atlatıldı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde tur minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada tur minibüsü devrildi. İçinde yolcu bulunmayan minibüs sürücüsü ve otomobil sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.
Kaza Alanya-Manavgat D-400 Karayolu Çavuşköy kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre D-400 Karayolunda Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki T.A.’nın kullandığı 06 DK 2056 plakalı otomobil, Manavgat istikametinden gelip Çavuşköy istikametine dönmekte olan R.Ç.’nin kullandığı 63 S 0566 plakalı tur minibüsü ile kavşakta çarpıştı. Otomobilin yandan çarptığı minibüs devrilirken, kazada şans eseri kimsenin burnu bile kanamadı.

Tur minibüsünün otomobille çarpışıp devrildiği kaza ucuz atlatıldı

Tur minibüsünün otomobille çarpışıp devrildiği kaza ucuz atlatıldı

Tur minibüsünün otomobille çarpışıp devrildiği kaza ucuz atlatıldı

Tur minibüsünün otomobille çarpışıp devrildiği kaza ucuz atlatıldı

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