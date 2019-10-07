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Tur operatörü Thomas Cook'un iflası

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2019 15:07 | Son Güncelleme

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Thomas Cook şirketinden alacaklı konaklama tesisi işletmelerin, kredi destek paketi için 14 Ekim'e kadar Marmaris Ticaret Odası'na başvuru yapmaları istendi

Muğla'da Marmaris Ticaret Odası, iflas eden İngiliz tur şirketi Thomas Cook'tan alacaklı işletmelerin kredi destek paketi için 14 Ekim'e kadar odaya başvurmaları gerektiğini duyurdu.

Odadan yapılan açıklamada, Thomas Cook'un 23 Eylül itibarıyla iflas ettiğini açıkladığı ve şirketten alacaklı olan işletmelerin mağduriyetlerinin giderilmesi için de bir kredi destek paketi hazırlandığı hatırlatıldı.

Bu paketten faydalanmak isteyen oda üyesi konaklama tesisi işletmeleri için başvuru süresinin başladığının belirtildiği açıklamada, "Kültür Turizm ve Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Kredi Destek Paketi'ne, 14 Ekim Pazartesi günü mesai bitimine kadar Thomas Cook şirketinden alacaklı Marmaris Ticaret Odası üyesi konaklama tesisi işletmeleri başvuru yapabilecekler." denildi.

Gerekli belge ve formların ise Marmaris Ticaret Odasının internet sayfasında yer aldığı bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
kredi destek paketi Marmaris Marmaris Ticaret Odası Thomas Cook

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