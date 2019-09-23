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Tur operatörünün iflası, Muğla'da turizmcileri endişelendirdi (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2019 20:39 | Son Güncelleme

MARMARİS BELEDİYE BAŞKANI OKTAY: ASIL SORUN REZERVASYONLARIN İPTALİ Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, iflas eden büyük tur operatörü Thomas Cook'un turizmcilere verdiği zarar ve yapılacak çalışmalar hakkında makamında basın açıklaması yaptı.

MARMARİS BELEDİYE BAŞKANI OKTAY: ASIL SORUN REZERVASYONLARIN İPTALİ

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, iflas eden büyük tur operatörü Thomas Cook'un turizmcilere verdiği zarar ve yapılacak çalışmalar hakkında makamında basın açıklaması yaptı. İngiltere'nin Marmaris Fahri Konsolosluğu'yla koordineli çalıştıklarını kaydeden Oktay, şunları söyledi:

"İngiltere'de tur şirketlerine yaptığımız ziyaretlerde Thomas Cook ile ilgili iflas söylentileri dolaşıyordu ve gerekli önlemleri aldık. Başka büyük tur operatörleri ile görüşmelerimiz oldu. Asıl sorun, iflasın ardından rezervasyonların iptalidir. Ekim ayından yıl sonuna kadar Thomas Cook ile getirilecek turist sayısı 25 bin. Bu 25 bin turist iptali, otelcilerimizi ciddi sıkıntılara neden olacaktır. Turizm Bakanlığı verilerine göre Thomas Cook yolcusu, Türkiye'de 21 bin İngiliz turist rakamları veriliyor ama bu çok daha fazladır. Bizim kendi bölgemizde İngiliz pazarının yüzde 50'si Thomas Cook ile taşınıyordu. Thomas Cook Marmaris ve Muğla için büyük önem arz ediyordu. Konaklama ve acente sektör temsilcileriyle sürekli görüşüyoruz. El birliğiyle bu sorunların da üstesinden geleceğimize inanıyorum."

'ALTERNATİF TUR ACENTELERİ İLE GÖRÜŞMELERİMİZ OLDU'

Çin ve İngiltere ziyaretlerini değerlendirerek sözlerini sürdüren Oktay, şöyle dedi:

"4 Eylül'de başlayan yurt dışı ziyaretlerimiz vardı. İlkini Çin'de gerçekleştirdik. Çinli turistler, İstanbul'a direkt geliyordu. Yapılan görüşmelerle, Dalaman Havalimanı'na gelmelerini sağladık. Çinli turistte ciddi potansiyel var. Bunları değerlendirmek için büyük tur acenteleriyle görüşmelerimiz oldu. Marmaris başta olmak üzere Muğla'nın turistik şehirleri önümüzdeki yıl Çinli turistlerin ilgi odağı olacaktır. İngiltere'de ise iflas etmekte olan tur şirketinin söylentilerini duymuştuk. Bu nedenle alternatif tur acenteleri ile görüşmelerimiz oldu. İngilizler özellikle Marmaris bölgesini çok seviyor. Görüşmeler çok verimli geçti. İngiltere'nin başkenti Londra düzenlenecek olan turizm fuarına önümüzdeki aylarda katılacağız. Marmaris turizmcileri olarak artık potansiyel çok daha farklı Avrupa ve Kuzey Avrupa pazarlarında kendimize yer açmalıyız."

ÇİÇEK: ALACAKLI OTELLER NE YAPACAK ESAS MERAK KONUSU BU

Kuşadası Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Kuşadası Belediyesi CHP Meclis Üyesi Fahrettin Çiçek ise, bir firmanın iflasının doğal olarak olumsuz etkilerinin olacağını ancak Türkiye için alternatif acentelerin olması sebebiyle gelecek için endişe verecek bir durum olmadığını belirtti. Çiçek, "İngiltere merkezli 'Thomas Cook' acentesinin iflası Dünya'nın birçok ülkesinde olacağı gibi Türkiye pazarında da büyük bir kapasite boşluğu yaratacaktır. Bu boşluğu hangi acentelerin dolduracağı merak konusu. Thomas Cook rezervasyonu bulunan müşterilerin zararını, sigorta firmaları karşılayacaktır. Esas merak konusu, Thomas Cook'tan alacağı olan otellerin durumu. Thomas Cook, 60 gün vade ile çalışan bir firma. Alacaklı oteller, bu ücretleri nasıl alırlar bu durumu araştırmak, netleştirmek gerekli" dedi.

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), KUŞADASI (Aydın), (DHA)

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