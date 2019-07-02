Tur otobüslerinde hırsızlığa 3 gözaltı

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'da, park halindeki tur otobüslerinde hırsızlık yaptıkları ileri sürülen 3 kişi polis tarafından yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Balıklıgöl ve müze otoparkında park halindeki tur otobüslerinde hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlattı. Yapılan çalışmada kente gelen ziyaretçilerin otomobil ve tur otobüslerinden hırsızlık yaptıkları belirlenen S.A., V.S. ve S.Ç. suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan ve daha önce de aynı bölgeden hırsızlık yaptığı tespit edilen şüphelilerin sorgulanmasına başlandı.

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