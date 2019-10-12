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Tur otobüslerinin kazası ucuz atlatıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.10.2019 13:05 | Son Güncelleme

Antalya’nın Manavgat ilçesinde tur otobüsüne arkadan gelen başka tur otobüsü çarptı.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde tur otobüsüne arkadan gelen başka tur otobüsü çarptı. Kazada hafif yaralanan turistler, 112 sağlık ekiplerinin ısrarına rağmen tedaviyi ve hastaneye gitmeyi kabul etmedi.
Kaza, Çolaklı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Seyit Ş.’nin kullandığı 07 KM 856 plakalı tur otobüsüne aynı istikamette seyir halindeki sürü ünün simi belirlenemeyen 07 GIN 88 plakalı tur otobüsü arkadan çarptı. Kazanın Antalya havalimanından aldığı turistleri Manavgat ve Alanya bölgesinde bulunan otellere götüren tur otobüsünün önünde bulunan karayollarına ait aracı son anda fark etmesi ve durakladığı sırada arkadan gelen turist taşıyan tur otobüsünün çarpması sonucunda meydana geldiği bildirildi.
Diğer taraftan, otobüslerde bulunan turistler olay yerine gelen otobüs ve midibüslerle tatillerini geçirecekleri otellere götürülürken, kazadan etkilenen çok sayıda turistin olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin müdahale ve hastaneye götürülme tekliflerini kabul etmedi.
Kazanın ardından kazaya sebep olduğu iddia edilen karayollarına ait araç olay yerinden ayrılırken, yolun sağ şeridi kaza yapan araçlar tarafından kapatıldığı için Antalya-Manavgat Karayolu Çolaklı mevkiinde trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.
Araç sürücülerinin kendi aralarında kaza tutanağı hazırlamaları ve otobüslerin yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Tur otobüslerinin kazası ucuz atlatıldı

Tur otobüslerinin kazası ucuz atlatıldı

Tur otobüslerinin kazası ucuz atlatıldı

Tur otobüslerinin kazası ucuz atlatıldı

Tur otobüslerinin kazası ucuz atlatıldı

Tur otobüslerinin kazası ucuz atlatıldı

Tur otobüslerinin kazası ucuz atlatıldı

Tur otobüslerinin kazası ucuz atlatıldı

Tur otobüslerinin kazası ucuz atlatıldı

Tur otobüslerinin kazası ucuz atlatıldı

Tur otobüslerinin kazası ucuz atlatıldı

Tur otobüslerinin kazası ucuz atlatıldı

Tur otobüslerinin kazası ucuz atlatıldı

Tur otobüslerinin kazası ucuz atlatıldı

Tur otobüslerinin kazası ucuz atlatıldı

Tur otobüslerinin kazası ucuz atlatıldı

Tur otobüslerinin kazası ucuz atlatıldı

Tur otobüslerinin kazası ucuz atlatıldı

Tur otobüslerinin kazası ucuz atlatıldı

Tur otobüslerinin kazası ucuz atlatıldı

Tur otobüslerinin kazası ucuz atlatıldı

Tur otobüslerinin kazası ucuz atlatıldı

Tur otobüslerinin kazası ucuz atlatıldı

Tur otobüslerinin kazası ucuz atlatıldı

Tur otobüslerinin kazası ucuz atlatıldı

Tur otobüslerinin kazası ucuz atlatıldı

Tur otobüslerinin kazası ucuz atlatıldı
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