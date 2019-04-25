Tur otobüsü ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Taylandlı turistleri taşıyan tur otobüsü ile otomobillin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.
Kadir Tür yönetimindeki Taylandlı turistleri taşıyan 06 ENB 81 plakalı tur otobüsü ile Mustafa Özgen'in kullandığı 16 BKV 62 plakalı otomobil, Beyşehir-Konya kara yolunda çarpıştı.
Otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Aysel Özgen yaralandı. Otobüste bulunan 32 yolcu kazayı yara almadan atlattı.
Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan iki yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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