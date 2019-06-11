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Tur otobüsü ile otomobil çarpıştı: 5 Yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.06.2019 13:53 | Son Güncelleme

Kastamonu’da tur otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-İstanbul karayolu Kurubenzinlik Kavşağı’nda Hasan Sarı (59) idaresindeki 37 LB 814 plakalı otomobil, Satı Gelir idaresindeki 41 EF 073 plakalı tur otobüsü ile çarpıştı.

Tur otobüsü ile otomobil çarpıştı: 5 Yaralı

Kastamonu’da tur otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-İstanbul karayolu Kurubenzinlik Kavşağı’nda Hasan Sarı (59) idaresindeki 37 LB 814 plakalı otomobil, Satı Gelir idaresindeki 41 EF 073 plakalı tur otobüsü ile çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü ile beraberindeki Ali Efe Simsar (10), Fatma Sarı (63), Azra Duru Sarı (5) ve Hanife Sarı (59) yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 acil servis ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tur otobüsü ile otomobil çarpıştı: 5 Yaralı

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