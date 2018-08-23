HABER

Tur otobüsü kaza yaptı: 25 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.08.2018 18:43 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, lastiğinin patlamasıyla kontrolden çıkıp yol kenarındaki beton duvara çarpan tur otobüsündeki 25 kişi yaralandı.

Tur otobüsü kaza yaptı: 25 yaralı

Sedat ÜNAL/SEYDİKEMER (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, lastiğinin patlamasıyla kontrolden çıkıp yol kenarındaki beton duvara çarpan tur otobüsündeki 25 kişi yaralandı.
Kaza, bugün saat 17.30 sıralarında, Seydikemer- Kaş karayolu üzerinde meydana geldi. Muğla'nın Seydikemer ilçesinden Antalya'nın Kaş ilçesi yönüne giden ve içinde yerli turistlerin bulunduğu tur otobüsü, iddiaya göre, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıktı. Yoldan çıkan otobüs, kenardaki beton duvara çarparak durabildi. Kazada otobüste bulunan 25 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Ambulanslara alınan yaralılar, çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Tur otobüsü kaza yaptı: 25 yaralıTur otobüsü kaza yaptı: 25 yaralıTur otobüsü kaza yaptı: 25 yaralıTur otobüsü kaza yaptı: 25 yaralı

PARTNERBu fotoğraftaki koyunu görebildiniz mi? Akılalmaz yöntemBu fotoğraftaki koyunu görebildiniz mi? Akılalmaz yöntem
Serinlemek için girdiği denizde boğulduSerinlemek için girdiği denizde boğuldu
Otomobiller çarpıştı: İkiz kardeşler öldü, 8 yaralıOtomobiller çarpıştı: İkiz kardeşler öldü, 8 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trump kendi ülkesini tehdit etti! 'Eğer azledilirsem...'

Trump kendi ülkesini tehdit etti! 'Eğer azledilirsem...'

Trump'a büyük şok! Yürürlüğe girdi

Trump'a büyük şok! Yürürlüğe girdi

Ankara kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor! AK Parti'de 'Abdullah Gül' tartışması!

Ankara kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor! AK Parti'de 'Abdullah Gül' tartışması!

Turizmcilerden 'İzin vermeyeceğiz' diyen Bakan'a yanıt!

Turizmcilerden 'İzin vermeyeceğiz' diyen Bakan'a yanıt!

Ali Ağaoğlu helikopterle gelip el öptü!

Ali Ağaoğlu helikopterle gelip el öptü!

Fenerbahçe FC Zürich'ten Michael Frey ile 4 yıllık anlaştı

Fenerbahçe FC Zürich'ten Michael Frey ile 4 yıllık anlaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kurban Bayramı tatilinde Fethiye ve Ölüdeniz'de rekor yoğunluk!

Kurban Bayramı tatilinde Fethiye ve Ölüdeniz'de rekor yoğunluk!

Antalya’da apartmanda dehşet! Rus kadını takip etti ve...

Antalya’da apartmanda dehşet! Rus kadını takip etti ve...

Asteğmen Hacı Bayram Aydoğan'dan acı haber!

Asteğmen Hacı Bayram Aydoğan'dan acı haber!

Gece yarısı kahreden haber: Çok sayıda yaralı var

Gece yarısı kahreden haber: Çok sayıda yaralı var

Antalya'da asansörde genç kadına dehşeti yaşattı! Çığlık atıp yardım istedi

Antalya'da asansörde genç kadına dehşeti yaşattı! Çığlık atıp yardım istedi

Şanlıurfa rekor kırdı! 1 milyon turist...

Şanlıurfa rekor kırdı! 1 milyon turist...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.