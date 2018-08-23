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Tur otobüsü kaza yaptı: 26 yaralı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 23.08.2018 22:44 | Son Güncelleme

YARALI SAYISI 26'YA YÜKSELDİ Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, lastiğinin patlamasıyla kontrolden çıkıp yol kenarındaki beton duvara çarpan tur otobüsünde yaralananların sayısı 26'ya yükseldi.

YARALI SAYISI 26'YA YÜKSELDİ

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, lastiğinin patlamasıyla kontrolden çıkıp yol kenarındaki beton duvara çarpan tur otobüsünde yaralananların sayısı 26'ya yükseldi. Çevredeki hastanelerde tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikeleri bulunmazken, jandarmanın başlattığı soruşturma sürüyor.

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