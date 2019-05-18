HABER

Tur otobüsü park halindeki kamyonete çarptı: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.05.2019 11:55 | Son Güncelleme

Antalya’nın Manavgat ilçesinde lastiği patladığı için köprü üzerinde yol kenarına park eden kamyonete tur otobüsü arkadan çarptı.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde lastiği patladığı için köprü üzerinde yol kenarına park eden kamyonete tur otobüsü arkadan çarptı. Kazada hurdaya dönen kamyonet içinde sıkışan sürücü sağlık ekiplerince kurtarılırken Rus uyruklu turistleri taşıyan otobüste büyük oranda maddi hasar meydana geldi. Turistler gelen başka bir otobüsle yollarına devam ederken kamyonetteki yataklar D 400 karayoluna saçıldı.
Kaza akşam saatlerinde Manavgat-Alanya D-400 karayolu Sorgun-Otogar üst kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Antalya istikametinden Alanya istikametine seyir halindeki Rıdvan A.’nın kullandığı 07 MHU 10 plakalı Rus turistleri taşıyan tur otobüsü, Manavgat çevre yolu Sorgun-Otogar köprülü kavşağında, lastiği patlayan ve iddiaya göre önlem almadan köprü üzerinde park eden Hüsnü Ö.’nün kullandığı 07 AAE 718 plakalı yatak yüklü kamyonete arkadan çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle çelik bariyerlere de çarparak yükü ve kasası yola saçılan kamyonetin sürücüsü Hüsnü A. ve kamyonette yolcu olarak bulunan Recai K. yaralandı. Araç içinde sıkışan Hüsnü A., Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi kurtarma ekibince araçtan çıkarıldı. 112 acil servis ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Hüsnü A., ve araçta yolcu olarak bulunan yaralı Recai K. de hastaneye kaldırıldı.
Kazanın ardından tur otobüsünde bulunan ve kazayı yaralanmadan atlatan Rus turistler uzun süre yol kenarında kendilerini almaya gelecek otobüsü bekledi. Turistler başka bir otobüs ile kalacakları otellere götürülürken, üst geçit yaklaşık 1 saat araç trafiğine kapatıldı.
Otobüs şoförü Rıdvan A., köprü üzerinde park helindeki kamyonun ne reflektör ne de uyarıcı tabelası bulunmadığını ve bir anda önünde belirdiğini söyledi. Polis kasayla ilgili inceleme başlattı.

PARTNERAğır Yaşamlar'ın karanlık yüzü 155 kilo vermişti ama...Ağır Yaşamlar'ın karanlık yüzü 155 kilo vermişti ama...
Kafes cinayetinde yaralanan oğul: Ellerimi kaldırdım, bacaklarıma ateş ettiKafes cinayetinde yaralanan oğul: Ellerimi kaldırdım, bacaklarıma ateş etti
Hamile eşini 7 yerinden bıçaklayan koca yakalandıHamile eşini 7 yerinden bıçaklayan koca yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Süleyman Soylu: Seçim iptal edilmeseydi hiç içimize sinmeyecekti

Süleyman Soylu: Seçim iptal edilmeseydi hiç içimize sinmeyecekti

Transferde bir bomba daha patladı

Transferde bir bomba daha patladı

Yasak Elma'da olay sahne!

Yasak Elma'da olay sahne!

Şanlıurfa ve Hatay'dan acı haberler geldi: Şehitlerimiz var...

Şanlıurfa ve Hatay'dan acı haberler geldi: Şehitlerimiz var...

Yürek yakan görüntü!

Yürek yakan görüntü!

Ekrem İmamoğlu'ndan suç duyurusu

Ekrem İmamoğlu'ndan suç duyurusu

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ay, İkizler burcuna giriyor

Ay, İkizler burcuna giriyor

Kaybolan 4 çocuk 12 saat sonra taziye evinde bulundu

Kaybolan 4 çocuk 12 saat sonra taziye evinde bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kayıp zihinsel engellinin kazağı, ağaca asılı bulundu

Kayıp zihinsel engellinin kazağı, ağaca asılı bulundu

İstanbul'da akılalmaz olay! Üst üste geldi, ortalık karıştı

İstanbul'da akılalmaz olay! Üst üste geldi, ortalık karıştı

Siyanür vahşetinde korkunç ifade! "1,2,3 fondip" diyerek içirmiş

Siyanür vahşetinde korkunç ifade! "1,2,3 fondip" diyerek içirmiş

İnternette kurutulmuş deniz canlıları satışına tepki

İnternette kurutulmuş deniz canlıları satışına tepki

Maganda kurşunu ile ölüm davasında mahkeme kararını verdi

Maganda kurşunu ile ölüm davasında mahkeme kararını verdi

Zonguldak'ta kızına şiddet uygulayan anne hakkında mahkemeden karar

Görüntüler büyük tepki çekmişti! Mahkemeden karar çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.