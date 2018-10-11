Tur otobüsü yan yattı, yaralılar var (1)

Levent YENİGÜN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'nın Kumluca ilçesi yakınlarında tur otobüsü yan yattı. Yaralıların olduğu belirtilen kaza bölgesine çok sayıda ekip sevk edildi.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Kumluca ilçesine bağlı Olimpos bölgesi yakınlarında meydana geldi. Aralarında Türklerin de bulunduğu turistleri taşıyan tur otobüsü, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole yan yattı. Çok sayıda yaralı olduğu belirtilen bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi.

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