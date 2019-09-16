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Tur otobüsü yoldan çıktı: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.09.2019 13:13 | Son Güncelleme

Konya’da yabancı turistleri taşıyan tur otobüsünün yoldan çıkarak şarampole inmesi sonucu 3 kişi yaralandı.Kaza, saat 11.00 sıralarında Konya-Antalya karayolunun 40.

Konya’da yabancı turistleri taşıyan tur otobüsünün yoldan çıkarak şarampole inmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 11.00 sıralarında Konya-Antalya karayolunun 40. kilometresi Erenkaya Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya’dan Konya istikametine seyir halinde olan Veysel D. idaresindeki 07 AFZ 889 plakalı Hollandalı turistleri taşıyan tur otobüsü, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak karşı şeride geçip, bariyeri parçalayarak şarampole indi. Kazada, otobüs sürücüsü Veysel D. ile yolculardan 2 turist hafif şekilde yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Konya’daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası otobüsteki diğer yolcular, yol kenarında eşyalarıyla birlikte kendilerini götürecek olan diğer otobüsün gelmesini bekledi. Turistlerin Antalya’dan Kapadokya gezisi için Nevşehir’e gittikleri öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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