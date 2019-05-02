Tur otobüsünün altına gizlenen kişi yakalandı

İSTANBUL (AA) - Fatih’te, yasa dışı yoldan yurt dışına çıkmak amacıyla tur otobüsünün altına gizlenen yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Yenikapı’da bulunan otoparkta park halinde bulunan Sırbistan plakalı tur otobüsünün şoförü, aracın alt kısmında, tekerlek boşluğunda gizlenen bir kişiyi fark etti.

Şoför, bunun üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen şahsı gözaltına aldı.

Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştığı belirlenen şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

