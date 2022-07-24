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  4. Tur otobüsünün altında kaçmaya çalışırken yanıyorlardı! Çığlık atarak kurtuldular

Tur otobüsünün altında kaçmaya çalışırken yanıyorlardı! Çığlık atarak kurtuldular

24.07.2022 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de dehşete düşüren bir olay yaşandı. Bosna Hersek plakalı tur otobüsünün arka kısmında motor ile dingil arasına saklanan, sıcaktan vücutları yanan 1'i kadın 2 kaçak göçmen yardım çığlığı atarak kurtuldu. Otobüsün altından güçlükle çıkarılan kaçak göçmenler ambulansla tedavileri için hastaneye sevk edildi. İşte korku dolu o anların detayları!

Tur otobüsünün altında kaçmaya çalışırken yanıyorlardı! Çığlık atarak kurtuldular

Korkutan olay, Kıyık Caddesi'nde meydana geldi. Bosna Hersek'ten İstanbul ve Edirne'ye turist taşıyan otobüs, dönüş yolunda Edirne'ye geldiğinde durdu. Burada tarihi yerleri gezen turistler, Selimiye Camisi önünde ülkelerine dönmek için otobüse bindi ve araç kentten çıkış için hareket etti. Kısa süre sonra otobüs Kıyık Caddesi'ne geldiği sırada, otobüsün altından çığlık sesleri geldi. Yolcuların sesleri duymasının ardından uyarılan şoför otobüsü durdurdu.

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Otobüsün şoförü yaptığı kontrolde, motor ve dingil arasına saklanmış 2 kaçak göçmeni fark etti, hemen polisi ve sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ve çevredekiler yaralı kadın ve diğer erkek göçmeni sıkıştıkları yerden çıkardı.

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Göçmenlerin, bulundukları yerdeki sıcaktan vücutlarında yanıklar oluştuğu görüldü. Kaçak göçmenler sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedavileri için Edirne Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili otobüs sürücüsü polis tarafından ifadesi için gözaltına alındı.

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Görgü tanıklarından Tamer Mandacı, "Buraya otobüs park etti, sesler gelince şoför tekrar hareket edince otobüsün altından tekrar sesler geldi. Bunun üzerine otobüs tekrar hareket etti, biz de sesleri duyunca 'hop hop' diye seslendik ve otobüs durdu. Otobüsün altından 1 kadın 1 erkek göçmen çıktı. Çok şaşırdık"dedi.

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Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Edirne otobüs
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