Tur otobüsünün altında kalan kadın yolcu öldü

Gümüşhane'de park halindeyken hareket eden tur otobüsünün altında kalan kadın yolcu hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, M.P'nin kullandığı 42 SD 525 plakalı özel firmaya ait tur otobüsü, Özcan Mahallesi'nde arıza yaptı. Aracı yol kenarına park eden sürücü, akü takviyesi yaparak arızayı giderdi.
Bu sırada hareket eden otobüs, eğimli yolda hızlanarak yolculardan Mualla Amca'ya (64) çarptı.
Duvara çarparak duran otobüsün altında sıkışarak yaşamını yitiren kadının cesedi, Gümüşhane Belediyesi itfaiyesi ve AFAD ekiplerinin müdahalesiyle çıkartıldı.
Sürücünün gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Tatil için Antalya'dan Trabzon'a gelen Amca'nın, tura katılarak Gümüşhane'yi gezdiği öğrenildi.
Anneden kan donduran ifade: Oğluma babası belli değil diyorlardı, boğdum
Trump'dan flaş karar! Avrupa Birliği'ne de ek vergi koyuyor
Mustafa Sarıgül'den dikkan çeken 'Melih Gökçek' açıklaması
ABD’den Türkiye açıklaması: Brunson'u verin kriz bitsin!
Tuvalet görevlisi üstüne çamaşır suyu döktü!
Garajdan çıkanlara inanamadı!
Adana'da korkunç olay! 4 yaşındaki çocuğun cesedi inşaatta, annesi ise mezarlıkta bulundu!
Muğla'nın Fethiye ilçesinde akılalmaz ihmal! Minik Kaan'ın bacakları, havuzda vakum borusuna sıkıştı
'Abdullah Gül haindir' tartışmasına Saadet Partisi de katıldı!
Anaokulu öğretmenini 'çok çekicisin' deyip işten attılar!
Okuyucu Yorumları 0 yorum