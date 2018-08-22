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Tur otobüsünün altında kalan kadın yolcu öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2018 14:14 | Son Güncelleme

Tur otobüsünün altında kalan kadın yolcu öldü

Gümüşhane'de park halindeyken hareket eden tur otobüsünün altında kalan kadın yolcu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, M.P'nin kullandığı 42 SD 525 plakalı özel firmaya ait tur otobüsü, Özcan Mahallesi'nde arıza yaptı. Aracı yol kenarına park eden sürücü, akü takviyesi yaparak arızayı giderdi.

Bu sırada hareket eden otobüs, eğimli yolda hızlanarak yolculardan Mualla Amca'ya (64) çarptı.

Duvara çarparak duran otobüsün altında sıkışarak yaşamını yitiren kadının cesedi, Gümüşhane Belediyesi itfaiyesi ve AFAD ekiplerinin müdahalesiyle çıkartıldı.

Sürücünün gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Tatil için Antalya'dan Trabzon'a gelen Amca'nın, tura katılarak Gümüşhane'yi gezdiği öğrenildi.

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