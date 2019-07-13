Nevşehir’in Derinkuyu ilçesinde tur otobüsüyle çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Nevşehir’in Derinkuyu ilçesine bağlı Suvermez köyü yolunda turistleri taşıyan tur otobüsü ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 50 yaşındaki motosiklet sürücüsü Cafer G., kaza yerinden yaklaşık 30 metre ileriye savrulurken Cafer G. kaza anında hayatını kaybetti.

Olay yeri inceleme ekiplerinin kaza yerinde yaptıkları çalışma sonrasında Cafer G.’nin cansız bedeni Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

