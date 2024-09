Tur şirketinden atlara çifte eziyet… Üstünde ‘insan’ denize sürdü! Turistler çok fazla ilgi gösteriyor…

Antalya’nın Alanya ilçesinde bir tur firmasının düzenlediği ‘denizin içinde at turu’ görenleri şoke etti. Kentin yerli ve yabancı turistlerin en gözde ilçesinde turistlere yönelik deniz, safari ve at turları düzenleyen bir firma ‘denizin içinde at turu’ düzenledi. Firmanın turistik turları ve bu turlardaki etkinliklerine yer verdiği paylaşımlarından birinde, bir kadın turistin denizin içinde ata bindiği ve gezdiği görüntüler bulunuyor. Gezinti sırasındaki derinlik ise atın ağız ve burun seviyelerine kadar geliyor.

''RESMEN İŞKENCE, ÇOK YAZIK''

Firmanın sosyal medya hesabından yapılan turun paylaşımlara kullanıcılar tepkisiz kalamadı. Atın çok zorlandığı görülen paylaşımlarda 'Hani nerede hayvansevenler sesiniz çıkmıyor', 'Resmen işkence, çok yazık', 'O hayvanın kulağına bir damla su gitse hayvanı sudan çıkartamazsınız ölür, çok yazık', 'Atı boğacaksın', 'Deniz atı bu mu' gibi çok sayıda tepki geldi.

‘‘YÜZEREK SIRTINDA İNSAN TAŞIMAK İÇİN YARATILMIŞ DEĞİL’’

Antalya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Murat Karabayoğlu, deniz içinde ata binme görüntülerinin masum olmadığını söyleyerek, "Hayvanı derin suda yüzmeye zorluyorlar. Bu bir nevi hayvana eziyet. Yetkililerin bu durumu kontrol altına alması, denetim yapılması lazım. Sonuçta bu hayvanlar yüzerek sırtında insan taşımak için yaratılmış değil. Derin suda sürekli bu duruma maruz kalmaları hayvan refahı yönünden çok sakıncalı. Sonuçta çiftliklerde yetiştirilen, gezinti için uygun hayvanlar" diye konuştu.

Karabayoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu atlar gezinti atları, yani çiftliklerden kiralanan veya karada gezmeye uygun. Sahilde bir sıkıntı olmadığı, ayaklarına zarar verecek kadar taşlı ya da çakıllı yerler olmadığı, uygun şekilde bakılıp nallandığı sürece sıkıntı görmüyoruz. Fakat derin suda atın yüzdürülmesi ve üzerine insanların binerek bu şekilde hareket etmeleri çok uygun değil. Çünkü sonuçta bütün hayvanlar yüzebilir ama kendileri yüzebilir. Yani üstünde bir ağırlık varken o şekilde yüzmesi hayvan refahı yönünden uygun değil. O yüzden biz buna şiddetle karşıyız, bir nevi hayvana yapılan bir eziyet."

‘‘BİR KİŞİ DEĞİL, ÇOK KİŞİ BU AKTİVİTEYE KATILIYORDUR’’

Antalya Candost Derneği Başkanı Arife Yanık, atların yüzmeyi sevdiğini, hatta egzersiz olduğunu belirterek, "Tabi belli süre. Ancak tuzlu su ve dalgalı bir deniz söz konusu olunca ve bunu birçok kez yapıyor ise hayvan için sıkıntı yaratacaktır. Tur firması olduğunu düşünürsek birçok turist bu eğlenceden yararlanmak isteyecektir ve bu hayvan için hiç sağlıklı değil. Ama tuzlu su ve firma olduğu için bu aktivitenin çokluğu onları yoracaktır. Bunun faytondan bir farkı yok. Bir kişi değil, çok kişi bu aktiviteye katılıyordur ve at sonunda yorulup çatlayabilir. Bunun için izinleri olması da gerekir. Çalıştırıyorlar. Bu hayvanın zorlandığı bir çalışma şekli, zorlandığı bir aktivite ve bundan para kazanıyorlar" dedi.

"BU HAYVANLARIN SÜREKLİ ÇALIŞTIRILMASI EZİYET"

TV100'de yer alan habere göre, deniz içinde atlara binilmesinin 5199 sayılı kanuna muhalefet olduğunu da belirten Yanık, şunları söyledi:

"Ayrıca insani olarak da açıkçası bu iklimde, bu sıcağın altında bu hayvanların sürekli çalıştırılması eziyet. Suya girer çıkar hayvan ama sürekli denizin içinde gezmesi, kumluk alanda gezmesi de ekstra yorucu. Bu işletmenin, bu hizmeti kimler veriyorsa sonlandırılmasını istiyoruz. Faytonları da biliyorsunuz çalışmalar ve eylemler sonucu kaldırttık. Yani bundan bir farkı yok hayvanların çalıştırılmasının. Ata binilir ama uygun şartlarda binilir. Yani atların ayaklarında nal vardır. Asfaltta binilmez, kumluk alanda binilmez. O tip hayvanların ayaklarına nal takılmaması gerekir ama zaten sahil koşulları onlara uygun değil. Bunu iş olarak yaptıkları ve turistlerin de çok fazla ilgisi olduğu için aşırı derecede çalıştırılıyorlar. Hayvanlara zulüm, aynı zamanda hayvan haklarına da muhalefet."

Diğer yandan Alanya'da hem sahil hem orman ve doğal alanlarda, Akdeniz manzaralı at turları düzenleniyor. Turlar 1500-1600 TL'den başlıyor. Birçok seyahat acentesinin Alanya tur paketlerinde at turu etkinliklerine yer veriliyor.