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Tur teknelerinde denetim

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2019 19:49 | Son Güncelleme

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, deniz kirliliğinin önüne geçmek amacıyla günübirlik tur teknelerinde denetim yaptı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince günübirlik tur teknelerinin sintine ve pis su tankları kontrol edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ölüdeniz'den tura çıkan teknelerin sintine ve pis su tanklarını inceledi.

Evrak ve mavi kartları da denetlenen teknelerin Gemi Atık Takip Sistemi'nden kontrolleri yapıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığınca deniz kirliliğinin önüne geçmek amacıyla turizm sezonu boyunca uygulamaya sıklıkla devam edileceği kaydedildi.

Öte yandan, geçen hafta bir tekneye denizi kirlettiği iddiasıyla 109 bin ceza yazıldığı bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
denetleme Fethiye Muğla Ölüdeniz Sahil Güvenlik sintine tur teknesi

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