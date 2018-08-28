Tur teknelerinin denizde çarpışmasına 2 tutuklama

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, turistlerin günübirlik taşındığı 2 tur teknesinin sahiplerinin birbirine kasıtlı olarak çarpıp, sürtmesiyle ilgili gözaltına alınan 15 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Olay, geçen cumartesi günü saat 12.00 sıralarında, meydana geldi. Çok sayıda turistle günübirlik tura çıkan 'Gülbahçe' ve 'Viking- Line' adlı tekne sahipleri arasında, iddiaya göre, tartışma çıktı. Bilinmeyen nedenle Alanya Yat Limanı'ndan çıkışta birbirine yaklaşan tekne sahipleri, birbirine kasıtlı olarak çarpıp, sürttü. Bu sırada teknede bulunan turistler, panik yaşarken, yaralanan olmadı. Turistlerin Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ile polise haber vermesi üzerine harekete geçen ekipler, 2 teknedeki 15 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 13'ü, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. 'Viking- Line' isimli teknenin kaptanı D.A. ile 'Gülbahçe' teknesinin sahibi M.Ş.G. tutuklandı.
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