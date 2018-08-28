HABER

Tur teknelerinin denizde çarpışmasına 2 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 28.08.2018 11:12 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, turistlerin günübirlik taşındığı 2 tur teknesinin sahiplerinin birbirine kasıtlı olarak çarpıp, sürtmesiyle ilgili gözaltına alınan 15 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Tur teknelerinin denizde çarpışmasına 2 tutuklama

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, turistlerin günübirlik taşındığı 2 tur teknesinin sahiplerinin birbirine kasıtlı olarak çarpıp, sürtmesiyle ilgili gözaltına alınan 15 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Olay, geçen cumartesi günü saat 12.00 sıralarında, meydana geldi. Çok sayıda turistle günübirlik tura çıkan 'Gülbahçe' ve 'Viking- Line' adlı tekne sahipleri arasında, iddiaya göre, tartışma çıktı. Bilinmeyen nedenle Alanya Yat Limanı'ndan çıkışta birbirine yaklaşan tekne sahipleri, birbirine kasıtlı olarak çarpıp, sürttü. Bu sırada teknede bulunan turistler, panik yaşarken, yaralanan olmadı. Turistlerin Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ile polise haber vermesi üzerine harekete geçen ekipler, 2 teknedeki 15 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 13'ü, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. 'Viking- Line' isimli teknenin kaptanı D.A. ile 'Gülbahçe' teknesinin sahibi M.Ş.G. tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

Tur teknelerinin denizde çarpışmasına 2 tutuklamaTur teknelerinin denizde çarpışmasına 2 tutuklamaTur teknelerinin denizde çarpışmasına 2 tutuklama

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Otomobil ile minibüs çarpıştı: 2 ölü, 12 yaralıOtomobil ile minibüs çarpıştı: 2 ölü, 12 yaralı
Manisa'da heyecanlandıran keşifManisa'da heyecanlandıran keşif
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bartın sapığından kan donduran itiraflar!

Bartın sapığından kan donduran itiraflar!

Taşlar yerinden oynayacak! Ortak ordu kuruyorlar

Taşlar yerinden oynayacak! Ortak ordu kuruyorlar

Mert Fırat’ın evleneceği İdil Fırat kimdir, kaç yaşında, sevgilileri kimler?

Mert Fırat’ın evleneceği İdil Fırat kimdir, kaç yaşında, sevgilileri kimler?

Çukur'da Cumali rolünü kim oynayacak? Çukur'a bomba transfer!

Çukur'da Cumali rolünü kim oynayacak? Çukur'a bomba transfer!

Aziz Sancar: İnsanları rahat bırakacaksın!

Aziz Sancar: İnsanları rahat bırakacaksın!

Abdullah Gül için çok sert sözler: Ne yazık ki bunu da yaptı

Abdullah Gül için çok sert sözler: Ne yazık ki bunu da yaptı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
3. Selim'in tahtını lojmana taşıtmıştı! Konya Müzeler Müdürü Yusuf Benli ile ilgili flaş gelişme

3. Selim'in tahtını lojmana taşıtmıştı! Konya Müzeler Müdürü Yusuf Benli ile ilgili flaş gelişme

Manisa'da heyecanlandıran keşif

Manisa'da heyecanlandıran keşif

Doktor adayı Berika sosyal medyayı sallıyor! Sırf onu görmek için hastaneye geliyorlar

Doktor adayı Berika sosyal medyayı sallıyor! Sırf onu görmek için hastaneye geliyorlar

Bıçakladığı kişiyi suni teneffüs yaparak kurtarmaya çalıştı

Bıçakladığı kişiyi suni teneffüs yaparak kurtarmaya çalıştı

Sulama kanalında kaybolan gencin cansız bedeni bulundu

Sulama kanalında kaybolan gencin cansız bedeni bulundu

Düğünde silahla havaya ateş açıldı: 4 yaralı

Düğünde silahla havaya ateş açıldı: 4 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.