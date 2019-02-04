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Tur teknesindeki can pazarı kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 04.02.2019 15:13 | Son Güncelleme

Sarıyer’de içerisinde turistlerin de bulunduğu tur teknesinde çıkan yangın sonrası adeta can pazarı yaşandı.

Sarıyer’de içerisinde turistlerin de bulunduğu tur teknesinde çıkan yangın sonrası adeta can pazarı yaşandı. Teknedeki turistlerin kurtarılma anı cep telefonu kameralarına yansırken, ekiplerin yangını söndürme çalışmaları havadan görüntülendi.
Olay, saat 14.00 sıralarında Sarıyer Aşiyan’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde bulunan ve içerisinde turistlerin de bulunduğu bir tur teknesinde henüz belirlenmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede tekne dumanlar içerisinde kaldı. Teknede bulunan kişiler çevrede bulunan başka bir tekneye geçerek canlarını kurtardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ve kıyı emniyeti ile Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Can pazarı kamerada
Teknede mahsur kalanları kurtaran bir görgü tanığı, “Yabancı uyrukları kişiler vardı. 30’a yakın kişilerdi. İçlerinde çocuk da vardı. Yardım ettik onları kurtarmak için” dedi.
Ekipler yangına karadan ve denizden müdahale ederken yaşanan can pazarı ise kameralara yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde, turistlerin de aralarında bulunduğu yaklaşık 30 kişinin çevredeki vatandaşlar tarafından başka bir tekneye alındığı görüldü.
Öte yandan, itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları ve tekneden yükselen dumanlar havadan görüntülendi.

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