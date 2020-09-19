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Tur teknesinin batması olayıyla ilgili detaylar belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2020 11:47 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın turizm ilçesi Halfeti’de tur teknesinin batması olayıyla ilgili detaylar ortaya çıktı.

Şanlıurfa’nın turizm ilçesi Halfeti’de tur teknesinin batması olayıyla ilgili detaylar ortaya çıktı. Mersin Liman Başkanlığı tarafından görevlendirilen üç mühendis, gemide yaptığı inceleme sonucunda alabora nedeninin yolcu hatası olduğunu belirledi.
Turizm ilçesi Halfeti’de tur teknesinin batması olayıyla ilgili detaylar ortaya çıktı. Teknenin, yolcuların güneşli olan bölgeden gölge yere geçmesi sonucu alabora olduğu öğrenildi. Can kaybının yaşanmadığı olayla ilgili incelemede bulunan Halfeti Kaymakamı Selami Korkutata, yaptığı açıklamada, yolcuların gölgelik kısma topyekün hareketlenmeleri sonucunda geminin yan yattığını söyledi. Korkutata, ayrıca Mersin Liman Başkanlığı tarafından görevlendirilen üç mühendisin gemide yaptığı inceleme sonucunda herhangi bir kusura da rastlanmadığı rutin olarak bakımları yapılan geminin herhangi bir evrak eksikliğinin de olmadığını ifade etti.
Güneşten korunmak için gölgeye geçen yolcuların geminin alabora olmasına sebep olduğunu aktaran Halfeti Kaymakamı Selami Korkutata, “Evet dün Halfeti baraj göletti üzerinde üzüntü verici bir kaza yaşandı. Öncelikle şu anda 29 vatandaşımızın da sağlık durumunun iyi olması bizi en mutlu eden kısmı. Bunun dışında kazanın nasıl yaşandığı konusunda gerek Cumhuriyet Başsavcılığının yürütmüş olduğu soruşturmanın bitmesini bekleyeceğiz. Diğer taraftan Mersin Liman Başkanlığından gemi mühendisleri arkadaşlarımızın da buraya gelmeleri ve yaptıkları araştırmalar var. Araştırma sonucunda geminin resmi olarak gerek bakımları gerek diğer resmi belgelerinde herhangi bir eksiklik olmadığını gördük ancak kazanın nasıl yaşandığı üzerinde görüntülerden aldığımız gerekse vatandaşlardan aldığımız izlenimler güneşin yön değiştirmesi ile vatandaşlarımızın gölgelik kısma topyekun hareketlenmeleri sonucu geminin yan yatması durumu var. Böyle bir hareketlenme sonucu gemi su alıyor. Tabii bu salması esnasında da vatandaşlar panik halinde geminin belli bir taraftan batmasını daha da kolay hale getirmiş oluyorlar. Sonuç itibariyle oradaki diğer teknelerimizden yapılan yardım ve olayın kıyıya yakın olması sebebiyle vatandaşlarımızın kurtulması daha da kolay oluyor. Dediğim gibi en önemlisi nihayetinde vatandaşlarımızın sağlık durumlarının kötü bir durumda olmaması bizi mutlu eden kısmıdır. Bundan sonra inşallah böyle bir kaza yaşanmaz. Bundan sonra denetimlerimizi daha da sıklaştıracağız. Halfeti de turizm faaliyetleri devam ediyor. Ayrıca yapılan incelemede geminin rutin bakımlarının yapıldığı ve son 7 ay içerisinde 2 defa bakım geçirdiğini de öğrendik” ifadelerini kullandı.

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