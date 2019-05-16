Turabi Amerika'da büyük finale kaldı

Amerika'nın en çok izlenen yarışma programı The Challenge'da Turabi Çamkıran rüzgarı esiyor. Turabi, önceki gün yarışmada büyük final oyununa katılmaya hak kazandı.

Türkiye'de şu anda da yayınlanmakta olan Survivor yarışmasının 2014 ve 2015 yıllarında şampiyonu olmayı başaran Turabi Çamkıran, bu sefer Amerika'da şampiyonluk kovalıyor.

Önümüzdeki hafta şampiyonun belli olacağı yarışma için sosyal medya hesaplarından finale çıktığını duyuran Turabi, "Final yarışının ilk bölümünü ilk üçe girerek bitirdim ve haftaya olacak büyük final için yarışmaya hak kazandım! Gelecek hafta The Challenge’da şampiyon belli oluyor" ifadelerini kullandı.

SURVİVOR RESMİ HESABINDAN PAYLAŞIM

The Challenge' finali ise TV8'de yayınlanacak. Resmi hesaplardan yapılan açıklamalada "The Challenge finalin ilk bölümü bu gece (Çarşambayı Perşembeye bağlayan gece) Türkiye saati ile 04:00’te ekrana gelecek. Şampiyonluğa ulaşabilmek için 5 Amerikan ve 2 İngiliz rakibiyle mücadele edecek olan Turabi'ye bu zorlu mücadelede başarılar dileriz" dendi.