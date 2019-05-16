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Turabi Amerika'da büyük finale kaldı

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.05.2019 14:50 | Son Güncelleme

Survivor yarışmasıyla tanınan Turabi; Survivor sonrası The Challenge programına katılmıştı. Turabi bu yarışmada büyük bir başarıya imza attı.

Turabi Amerika'da büyük finale kaldı

Amerika'nın en çok izlenen yarışma programı The Challenge'da Turabi Çamkıran rüzgarı esiyor. Turabi, önceki gün yarışmada büyük final oyununa katılmaya hak kazandı.

Türkiye'de şu anda da yayınlanmakta olan Survivor yarışmasının 2014 ve 2015 yıllarında şampiyonu olmayı başaran Turabi Çamkıran, bu sefer Amerika'da şampiyonluk kovalıyor.

Önümüzdeki hafta şampiyonun belli olacağı yarışma için sosyal medya hesaplarından finale çıktığını duyuran Turabi, "Final yarışının ilk bölümünü ilk üçe girerek bitirdim ve haftaya olacak büyük final için yarışmaya hak kazandım! Gelecek hafta The Challenge’da şampiyon belli oluyor" ifadelerini kullandı.

SURVİVOR RESMİ HESABINDAN PAYLAŞIM

The Challenge' finali ise TV8'de yayınlanacak. Resmi hesaplardan yapılan açıklamalada "The Challenge finalin ilk bölümü bu gece (Çarşambayı Perşembeye bağlayan gece) Türkiye saati ile 04:00’te ekrana gelecek. Şampiyonluğa ulaşabilmek için 5 Amerikan ve 2 İngiliz rakibiyle mücadele edecek olan Turabi'ye bu zorlu mücadelede başarılar dileriz" dendi.

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Finalin ilk bölümü çarşambayı perşembeye bağlayan gece Türkiye saati ile 04:00’te ekrana geldi. Diğer bölüm ise önümüzdeki hafta yayınlanacak.

Challenge’da Turabi şampiyonluk için çıkacağı final yarışı 80 km’den oluşan 3 etaptan oluşuyor. Turabi şampiyonluğa ulaşabilmek için 5 Amerikan ve 2 İngiliz rakibiyle mücadele edecek.

Turabi finale yükseldikten sonra, "Büyük zafer için tek bir adım kaldı. Umarım sizi gururlandırırım" ifadelerini kullanmıştı. Turabi, "Hırsımla, emeğimle, hakkımla, alnımın teriyle, bileğimin gücüyle ve omzumda Türk bayrağı ile finaldeyim" diye konuşmuştu.

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