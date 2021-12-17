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Turabi Çamkıran'dan olay Survivor paylaşımı! ''Acun Abi ters köşe yapmayı iyi bilir''

17.12.2021 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde Survivor All Star 2022 kadrosunu açıkladı. Kadroda Turabi Çamkıran'ın olmaması dikkat çekerken, Turabi'den açıklama gecikmedi. Survivor şampiyonu, ''Düşünsenize son ay gelip kupayı alıp eve gidiyormuşum'' sözleriyle kafa karıştırdı.

2014 ve 2015 yıllarında Survivor'da şampiyon olan Turabi Çamkıran'ın, Survivor All Star 2022 kadrosuna yer almaması, izleyiciyi şaşırttı. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Turabi Çamkıran, ''Acun abi ters köşe yapmayı iyi bilir'' diyerek, Survivor'a yeşil ışık yaktı.

''PROGRAMIN KENDİSİ EFSANE''

Turabi Çamkıran, heyecanlandıran videosunda şu ifadelere yer verdi:

Merhaba arkadaşlar, artık şu sorunuza cevap vereyim: Survivor All Star'da var mıyım yok muyum? Öncelikle bütün söylediklerinize katılıyorum. Eğer 15 yaşımdaki halimle konuşuyor olsaydınız, 'Turbo Turabi'siz Survivor All Star takımı mı olur? Beni nasıl aramazlar ya!' derdim. Şahıslar değil arkadaşlar, programın kendisi efsane. Ben veya diğerleri olsun olmasın, Survivor her türlü izlenir. İlk seferde ismimin açıklanmaması, olmayacağım anlamına gelmiyor. Bunları söylemem, olacağım anlamına da gelmiyor. Biliyorsunuz, Survivor sürprizlerle dolu. Acun abi de ters köşe yapmayı, herkesten iyi biliyor. Bu sezon mu olur, son aylarda mı olur, yoksa önümüzdeki sezon mu olur bilmem. Tek bildiğim bir şey var: Umarım Survivor yarışmacıları ekstra iyi hazırlanmışlardır ve umarım son aya ekstra enerji bırakırlar. Düşünsenize son ay gelip kupayı alıp eve gidiyormuşum. Valla böyle bir hareket bekliyorum kendimden.

2014, 2015 ve 2018 yıllarında Survivor'a katılan Turabi Çamkıran, iki kez şampiyonluğu tatmıştı.

Turabi Çamkıran'dan olay Survivor paylaşımı! ''Acun Abi ters köşe yapmayı sever''

1987 yılında Mersin'de doğan Çamkıran, aslen Kahramanmaraşlıdır.

Turabi Çamkıran'dan olay Survivor paylaşımı! ''Acun Abi ters köşe yapmayı sever''

Turabi Çamkıran, liseyi Survivor'dan sonra bitirmişti.

Turabi Çamkıran'dan olay Survivor paylaşımı! ''Acun Abi ters köşe yapmayı sever''

2013 yılında Yetenek Sizsiniz Türkiye'ye katıldı ve yarı finale kaldı. Ardından 2014 yılında Survivor Gönüllüler takımında yarıştı ve yarışmayı birinci olarak bitirdi. 2015 yılında Survivor All Star'da da birinci oldu. 2018 yılında yeniden Survivor'a katılan Turabi, bu defa 6. oldu.

Turabi Çamkıran'dan olay Survivor paylaşımı! ''Acun Abi ters köşe yapmayı sever''

Sosyal medyada epey aktif olan Turabi Çamkıran, mankenlerle verdiği samimi pozlarıyla Instagram'ı sallıyor.

Turabi Çamkıran'dan olay Survivor paylaşımı! ''Acun Abi ters köşe yapmayı sever''

Turabi Çamkıran'dan olay Survivor paylaşımı! ''Acun Abi ters köşe yapmayı sever''

Turabi Çamkıran'dan olay Survivor paylaşımı! ''Acun Abi ters köşe yapmayı sever''

Turabi Çamkıran'dan olay Survivor paylaşımı! ''Acun Abi ters köşe yapmayı sever''

Turabi Çamkıran'dan olay Survivor paylaşımı! ''Acun Abi ters köşe yapmayı sever''


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Anahtar Kelimeler:
survivor Acun Ilıcalı Turabi Çamkıran
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