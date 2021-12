Turabi Çamkıran'dan olay Survivor paylaşımı! ''Acun Abi ters köşe yapmayı sever''

2014 ve 2015 yıllarında Survivor'da şampiyon olan Turabi Çamkıran'ın, Survivor All Star 2022 kadrosuna yer almaması, izleyiciyi şaşırttı. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Turabi Çamkıran, ''Acun abi ters köşe yapmakta iyidir'' diyerek, Survivor'a yeşil ışık yaktı.

Turabi Çamkıran, heyecanlandıran videosunda şu ifadelere yer verdi:

Merhaba arkadaşlar, artık şu sorunuza cevap vereyim: Survivor All Star'da var mıyım yok muyum? Öncelikle bütün söylediklerinize katılıyorum. Eğer 15 yaşımdaki halimle konuşuyor olsaydınız, ''Turbo Turabi'siz Survivor All Star takımı mı olur? Beni nasıl aramazlar ya!'' derdim. Şahıslar değil arkadaşlar, programın kendisi efsane. Been veya diğerleri olsun olmasın, Survivor her türlü izlenir. İlk seferde ismimin açıklanmaması, olmayacağım anlamına gelmiyor. Bunları söylemem, olacağım anlamına da gelmiyor. Biliyorsunuz, Survivor sürprizlerle dolu. Acun abi de ters köşe yapmayı, herkesten iyi biliyor. Bu sezon mu olur, son aylarda mı olur, yoksa önümüzdeki sezon mu olur bilmem. Tek bildiğim bir şey var: Umarım Survivor yarışmacıları ekstra iyi hazırlanmışlardır ve umarım son aya ekstra enerji bırakırlar. Düşünsenize son ay gelip kupayı alıp eve gidiyormuşum. Valla böyle bir hareket bekliyorum kendimden.