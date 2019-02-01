Turan Engin sazı ve türküleriyle anıldı

Türk halk müziğinin usta ismi Turan Engin, kendi sazı ve türküleriyle Küçükçekmece’de anıldı.

Küçükçekmece Belediyesi Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi’nde Başak İkiz’in sunumuyla gerçekleşen programı Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Kuzugüden, yüzlerce Küçükçekmeceli türkü sever ile birlikte izledi. Ender Balkır ile Gülcan Kaya Aral, sesi ve sazıyla en güzel Turan Engin türkülerine hayat verdi. Programda Turan Engin’in eşi, kızları ve torunu da yer aldı. Turan Engin’in ailesinden usta ismin sazını alarak icra eden Ender Balkır ise katılımcılardan büyük alkış aldı.

Programda konuklara teşekkür ederek çiçek takdim eden Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Kuzugüden, "Gönüllere hitap ederek kültürümüzü yaşatmak istiyoruz. Bugün buraya geldiğiniz için hepinize çok teşekkürler" diye konuştu.

Turan Engin’in kızı Elif ise, "Ben babamı çok güzel anıyorum. Bir daha bu dünyaya gelsem yine anne ve babamın evladı olmak isterdim" sözleriyle herkesi duygulandırdı.

"Çok babacan biriydi, herkes ona baba derdi"

Gülcan Kaya Aral, Turan Engin ile TRT’de çalışma fırsatı bulduğunu belirterek, "Biz tabii ki onların karşısında çok acemiydik. Yanında türkü söylemeye korkardık. O aslında çok babacan biriydi. O yüzden herkes ona Turan baba derdi. Bana da şu eseri oku diyorlardı ben okuyordum. Sonra şaşırıyorlardı nasıl böyle güzel okuyorsun diye. Ben tabii okul okumadım, konservatuvara gitmedim. Dedim sizi dinleyerek öğrendim. Benden bir uzun hava okumamı istedi. Ben de uzun havayı okudum. Çok duygulandı ve ağladı. Bana, ’Ben herkesi ağlattım; sense beni ağlattın, aferin sana’ dedi. Çok mutlu oldum" diye konuştu.

Turan Engin ile ilgili anılarını aktaran Başak İkiz ise, "Turan baba TRT’deyken bir gün dolapları değiştirmişler. Turan baba da hep dolabının önünde oturur türkü söylermiş. Kendi dolabını göremeyince tabii çok duygulanmış ve ağlamış. Onu görenler hemen dolabını getirip yerine koymuşlar. Tüm dolaplar yenilenmiş, sadece onun eski dolabı kalmış yerinde. Hala da duruyor. Şimdilerde de üzerinde Turan Engin’in resmi asılı. O kadar duygusal biriydi" dedi.

Konserde Engin Ol Gönlüm Engin Ol, Menzil Almak İstersen Gönül Sabreyle, Ömür Bahçesinin Gülü Solmadan Uyan Hey Gözlerim Gafletten Uyan gibi sevilen eserleri seslendirildi. Bir buçuk saat süren konserde Küçükçekmeceliler türküye doydu.

