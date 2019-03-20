HABER

Turan: "Karaburun’da herkes kafasına göre ’ev ya da otel yapabilirim’ diyemeyecek"

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2019 17:33 | Son Güncelleme

Karaburun-Ildır Körfezi’nin, Cumhurbaşkanlığı kararıyla Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇKA) olarak ilan edilmesinin ardından düzenlenen ilk toplantıda konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü Araştırma ve Tescil Daire Başkanı Ümit Turan, "Karaburun’da herkes kafasına göre ’ev ya da otel yapabilirim’ diyemeyecek.

Turan: "Karaburun’da herkes kafasına göre ’ev ya da otel yapabilirim’ diyemeyecek"

Karaburun-Ildır Körfezi’nin, Cumhurbaşkanlığı kararıyla Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇKA) olarak ilan edilmesinin ardından düzenlenen ilk toplantıda konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü Araştırma ve Tescil Daire Başkanı Ümit Turan, "Karaburun’da herkes kafasına göre ’ev ya da otel yapabilirim’ diyemeyecek. Karaburun bundan sonra planlı gelişecek" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 14 Mart Perşembe günü 283 no’lu karar sayısıyla imzalanan ve Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre, Karaburun-Ildır Körfezi Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇKA) olarak ilan edilmişti. Geçtiğimiz günlerdeki ilanın ardından Karaburun Kaymakamlığı tarafından bir toplantı düzenlendi. Sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarından amirlerin katıldığı toplantıya vatandaşlarda yoğun ilgi gösterdi.
Toplantıda, Karaburun-Ildır Körfezi’nin Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇKA) olarak ilan sürecini anlatan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü Araştırma ve Tescil Daire Başkanı Ümit Turan, sürecin 2013 yılından itibaren başladığını, Karaburun Kent Konseyi’nin büyük emeklerinin bulunduğunu ifade etti.
Çarpıcı değerlendirmede bulunan Turan, "ÖÇKA kararı Karaburun için bir ödüldür ve bu karar yaşamdan yanadır. Karaburun Yarımadası korundukça daha da değerlenecektir. Planlama çalışmalarının altlığını oluşturacak biyoçeşitlilik araştırması iki yıllık bir süreci kapsıyor. Denizel ve karasal alanlarda bilimsel araştırmalar yapılacak. 16 adet ÖÇKA alanını yönetiyoruz. Bu alanlardaki yerel yönetimleri, muhtarları, kent konseylerini ve stk’ları bir araya getiriyoruz. Deneyimleri paylaşıyoruz ve bunu aralıklarla yapıyoruz. Karaburun’u da bu süreçlere dahil edeceğiz. Sizleri de dinleyeceğiz. Karaburun’un ÖÇKA ilan sürecinde bütün kurumlarla görüşüldü. Karaburun’un 100 yıllık geleceğini garanti altına aldık. Bundan sonra planları İzmir Büyükşehir Belediyesi yerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı onaylayacak. Teknik ekip gücümüz var. Karaburun Belediye Başkanı bu süreçte en çok koşturacak kişi olacak. Bu süreci iyi yönetmek ve iletişim çok önemli" dedi.

"Karaburun’da kendinizi özel hissedeceksiniz"
Turan, şöyle devam etti:
"Doğal sit alanları olarak İzmir çok zengin. Karaburun’da öyle. Bu özellik planlama süreçlerine olumlu anlamda yansıyacaktır. ÖÇKA ilan edilen alanlarla karşılaştırma yapmanızı isteriz. Eski Foça ile Yeni Foça Datça ile Kuşadası gibi. Karaburun’un kafasına bir taç taktık. Bunu zamanla anlayacaksınız. Karaburun 16 mahallesiyle, 10 bin nüfusu ile çok avantajlı bir bölge. Karaburun’da herkes kafasına göre ’ev yada otel yapabilirim’ diyemeyecek. Karaburun bundan sonra planlı gelişecek. Karaburun’da kendinizi özel hissedeceksiniz. ÖÇKA ilan edilen yerlerde kitle turizmi yapılamaz, ekoturizm uygulamaları geçerli olur. Karaburun’da da bu böyle olacak. Bütün kurumlarla Karaburun’a destek vereceğiz."

Turan:

Turan:

Turan:

PARTNERDemet Akbağ'a taziye ziyaretiDemet Akbağ'a taziye ziyareti
Denizli'de 5.5 büyüklüğünde deprem (8)Denizli'de 5.5 büyüklüğünde deprem (8)
Doğanevler Meydanı’na kavuştuDoğanevler Meydanı’na kavuştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Avustralya Başbakanı: İlişkilerle ilgili tüm seçenekler masada

Avustralya Başbakanı: İlişkilerle ilgili tüm seçenekler masada

Erdoğan müjdeyi verdi: 31 Mart'a kadar ücretsiz olacak

Erdoğan müjdeyi verdi: 31 Mart'a kadar ücretsiz olacak

Instagram'ı salladı! Bembeyaz elbisenin içine...

Instagram'ı salladı! Bembeyaz elbisenin içine...

Denizli'de şiddetli deprem!

Denizli'de şiddetli deprem!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kapının önüne koyarız!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kapının önüne koyarız!

Depremden kaçarken ölümden son anda kurtuldu

Depremden kaçarken ölümden son anda kurtuldu

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Yeni Zelanda canisi Tokat'a gelmiş! Nedeni ortaya çıktı

Yeni Zelanda canisi Tokat'a gelmiş! Nedeni ortaya çıktı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Gözyaşları sel oldu: Bizim için hayat bitti

Gözyaşları sel oldu: Bizim için hayat bitti

Bakan Soylu duyurdu: İlk kez bu sabah başladı

Bakan Soylu duyurdu: İlk kez bu sabah başladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Akit TV'den açıklama: Kılıçdaroğlu'na idam talebi içerikli sözler tarafımızca onaylanmamaktadır

'Kılıçdaroğlu idam edilsin' denmişti... Akit TV'den açıklama

Kartal'daki binanın neden çöktüğü ortaya çıktı

Kartal'daki binanın neden çöktüğü ortaya çıktı

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

İran ile kritik operasyon görüşmesi

Operasyondan ilk kare geldi

İlkokulda korkutan anlar! 11 öğrenci hastaneye kaldırıldı

İlkokulda korkutan anlar! 11 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Adana'da terör propagandası operasyonu: 11 gözaltı

Adana'da terör propagandası operasyonu: 11 gözaltı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.