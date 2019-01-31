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Turan Kışlakçı: "BM heyeti bu işi ciddi manada takip ediyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 12:02 | Son Güncelleme

Türk Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı, BM Raportörü Callamard ile yaptığı görüşmenin ayrıntılarını anlattı.

Türk Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı, BM Raportörü Callamard ile yaptığı görüşmenin ayrıntılarını anlattı. Heyet ile yaklaşık 2.5 saat görüştüklerini anlatan Kışlakçı, "Bu olayın takipçisi olduğunu belirten bir heyeti görmek bizi mutlu etti. Sordukları sorulardan şunu anladık. Bu işi ciddi manada takip ediyorlar" dedi.
Türk Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı, Türkiye’ye gelen Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard ile yaptığı görüşmeyi gazetecilere anlattı.
Kışlakçı, Callamard ile yaklaşık 2.5 saat görüştüklerini belirterek, "Bu olayın takipçisi olduğunu belirten bir heyeti görmek bizi mutlu etti. Sordukları sorulardan şunu anladık. Bu işi ciddi manada takip ediyorlar. Bir çok tarafla görüştük bu güne kadar. En önemli taraflardan birisi dün görüştüğümüz BM heyeti idi" ifadelerini kullandı.
Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili taleplerini BM heyetine de ilettiklerini vurgulayan Kışlakçı, "Hala cesedin ne olduğundan haberimiz yok. Cesedin bulunmasını istedik. Suudi tarafı bunu itiraf etti. ’Kabul ediyorsa cesedin yerini söylemesi gerekiyor’ dedik. Adalet istediğimiz söyledik. Bir gazeteci vahşice katledildi. BM ve uluslararası kurumların bu olayın peşini bırakmaması gerektiği ifade ettik. Onlar da cinayetin takipçisi olacaklarını söylediler" şeklinde konuştu.
Kaşıkçı cinayeti ile ilgili Suudi Arabistan medyasından çıkan haberlerin endişe verici olduğuna dikkat çeken Kışlakçı, "Suudi Arabistan’ın basını ve dünya liderlerini susturmak için maddi imkanlarını kullandığını, bu imkanlar çerçevesinde bir çok liderin Suudi Arabistan’a sahip çıktığı yönelik haberler var. Böyle bir şeyi tahmin etmiyorduk. Fakat batı medyası ve bazı dünya liderlerinin suskunluğu düşündürücü" diye konuştu.
Suudi Arabistan yönetimine sorular da yönelten Kışlakçı, açıklamasında şunları söyledi:
"Cemal Kaşıkçı’nın cesedi nerede? Adalet istiyoruz. Bu işi yapanlar yargılansın. Biz bu işin takipçisiyiz. Suudi Arabistan Cemal Kaşıkçı’yı radikal İslamcı gösterme çabası içinde. Bununla ilgili birçok batı medyasına açıklama yapılıyor. Biz şundan eminiz Cemal Kaşıkçı demokrat ve liberaldi. Kendisini öyle ifade ediyordu. Arap dünyasındaki bütün kesimlere açıktı. Zaten Cemal’in yalnız kalmasının en büyük sebeplerinden biri buydu. Ne bir kabileye ne bir cemaate bağlıydı. Onun için biz cemale sahip çıkacağız onun dostları olduğumuz için. Hala umudumuz var, bu umudu taşıyoruz."

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