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Turan'dan Çanakkale'de türbe ve mezar ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 14:25 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Rumeli Fatihi" Gazi Süleyman Paşa'nın türbesi ile "Vatan ve hürriyet şairi" Namık Kemal'in kabrini ziyaret etti

ÇANAKKALE (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Gelibolu ilçesinde "Rumeli Fatihi" Gazi Süleyman Paşa'nın türbesi ile "Vatan ve hürriyet şairi" Namık Kemal'in kabrini ziyaret etti.

Bolayır beldesindeki ziyaretlerde dua eden Turan, daha sonra yaptığı açıklamada, Çanakkale'de tarih ve turizm adına birçok şeyin bulunduğunu belirterek, Gazi Süleyman Paşa'nın Bolayır'da şehit düştüğünü ve buraya defnedildiğini anımsattı.

Turan, "Biz, Çanakkale'nin farklı tarihi dokularını ayağa kaldırırken bir sıralama yaptık. Troya'yı çok büyük oranda başardık. Onun dışında Assos ile ilgili adımlar attık. Bayramiç'te Akif'in evi ve hayatıyla ilgili büyük işler yaptık, haftaya galası olacak. Şimdi sırada turizm yolu var. Türkler Çardak'tan salla Gelibolu'ya geçmiş. Bolayır'dan Edirne'ye gitmiş. Bunu bilse belki buradan bisiklet yolu olacak, fotoğraf güzergahı olacak. O yüzden buralar daha kıymetli hale gelecek. Buraların sadece denizi değil tarih ve turizmiyle de daha kıymetli hale gelecek." diye konuştu.

Bölgede güzel işler yapacaklarını vurgulayan Turan, "Vakıflarla görüşüyoruz, buranın çevre düzenlemesi yapılacak. Hamamı restore ediliyor. Aynı zamanda burası bir tarih kenti, şehitliğimizin yanında. Bunlar da ayrı kıymetler, bunların hepsini ayağa kaldırmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Ziyarette Turan'a AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, AK Parti İl Başkanı Gültekin Yıldız da eşlik etti.

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale Gelibolu Türbe ziyaret

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