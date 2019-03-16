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Turandot operasının Ankara prömiyeri yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2019 23:44 | Son Güncelleme

İtalyan besteci Puccini'nin 3 perdelik ünlü eseri Turandot, 20 yıl sonra başkentli sanatseverlerle buluştu

Turandot operası, 20 yıl sonra başkentli sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

İtalyan besteci Giacomo Puccini'nin son bölümünü tamamlayamadan yaşama veda ettiği eserin Ankara prömiyeri, Opera Sahnesi'nde yapıldı.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan'ın, Çin Prensesi Turandot'a aşkı öğreten Calaf'ı seslendirdiği eserde, Turandot'a Mehlika Karadeniz Bilgin ses verdi.

İtalyan rejisör Vincenzo Grisostomi Travaglini'nin sahneye koyduğu eserin dekorunu Özgür Usta, kostümleri ise Savaş Camgöz tasarladı.

Bu akşamki temsilde orkestrayı Antonio Pirolli yönetirken, başlıca rolleri Cem Akyüz, Şafak Güç Tuğba Mankal, Arda Doğan, Veysel Barış Yanç, Umut Kosman ve Serkan Sarıkaya paylaştı.

Kapalı gişe oynayan 3 perdelik eser, uzun süre ayakta alkışlandı.

- "Demek ki biz istediğimiz zaman neler yapabiliyormuşuz"

Devlet Opera Balesi Genel Müdürü Karahan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrupa sahnelerinde görülebilecek kalitede bir temsil olduğunu belirterek "Bütün ekibimle çok gurur duyuyorum. Demek ki biz istediğimiz zaman neler yapabiliyormuşuz. Bu akşam gördük. Mutluluğumun yanı sıra aynı zamanda çok gururluyum." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
ADOB Prömiyer Turandot Operası

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