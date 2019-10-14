TÜRAP'tan Barış Pınarı Harekatı'na destek açıklaması

İSTANBUL(AA) - STK Türkiye Aile Platformundan (TÜRAP) yapılan açıklamada, "Dünyanın her yerinden adaletin, hukukun ve insan haklarının yanında duran herkesi bu eli kanlı terör örgütüne 'dur' demeye ve Türkiye'nin bu haklı mücadelesine desteğe çağırıyoruz." denildi.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na bir destek de STK Türkiye Aile Platformu'ndan geldi.

TÜRAP'tan yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti'nin, 35 yıldır çocuk, kadın, yaşlı demeden sivilleri hedef alan kanlı bir terör örgütü olan PKK ile mücadele ettiği anımsatılarak, şunlar kaydedildi:

"Türkiye’de politik kararların alınmasından uygulanmasına, istihdamdan eğitime kadar hiçbir alanda etnik ayrımcılık yapılmadığının şahidi olan Türk ve Kürt sivillerin oluşturduğu Sivil Toplum Kuruluşları olarak ülkemizin bu mücadelede uluslararası toplum tarafından yalnız bırakılmasını, hakkın, adaletin, güvenliğin değil, terörün, şiddetin desteklenmesini endişe ile takip ediyoruz. Bütün dünya bilmelidir ki PKK/PYD/YGP, en çok da kadın ve çocukları mağdur etmektedir, çocukları terör eylemlerinde kullanmakta, istismar etmekte, örgütten kaçmak isteyenlere de sistematik işkence uygulamaktadır. Bu örgütten kaçarak teslim olan birçok çocuk, kadın ve erkek, eli kanlı bu terör örgütünün gerçeğini açık bir şekilde ortaya koymaktadır."