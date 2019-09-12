TurAz Kartalı 2019 tatbikatı

BAKÜ (AA) - Azerbaycan Savunma Bakanı Kıdemli Orgeneral Zakir Hasanov, Azerbaycan ve Türk hava kuvvetlerinin ortaklaşa düzenlediği TurAz Kartalı 2019 tatbikatına katılan pilot ve askerlerle bir araya geldi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Hasanov, Türk ve Azerbaycan uçaklarının bulunduğu havaalanını ziyaret etti. Hasanov'a Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Askeri Ateşesi Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali eşlik etti.

Burada düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı seslendirildi.

Savunma Bakanı Hasanov, törende yaptığı konuşmada Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev'in "Bir millet, iki devlet" ve Mustafa Kemal Atatürk'ün "Azerbaycan'ın sevinci bizim sevincimiz, kederi bizim kederimizdir." sözlerini hatırlattı.

Ülkelerin güvenliği açısından tatbikatın önemine değinen Hasanov, bu tatbikatta iki ülkenin askeri gücünün ortaya koyulduğunu belirtti.

Hasanov, tatbikatın üst düzey başarıyla gerçekleştirilmesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.