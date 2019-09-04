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“TurAz Kartalı 2019” tatbikatı devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2019 17:46 | Son Güncelleme

“TurAz Kartalı 2019” tatbikatı, helikopterlerin ve savaş uçaklarının katılımıyla Azerbaycan’da devam ediyor.Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ve Türkiye hava kuvvetlerinin ortak düzenleyeceği “TurAz Kartalı 2019” tatbikatında savaş uçaklarını ve helikopterlerin taktiksel uçuşlar yapmasıyla devam ettiğini açıkladı.

“TurAz Kartalı 2019” tatbikatı, helikopterlerin ve savaş uçaklarının katılımıyla Azerbaycan’da devam ediyor.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ve Türkiye hava kuvvetlerinin ortak düzenleyeceği “TurAz Kartalı 2019” tatbikatında savaş uçaklarını ve helikopterlerin taktiksel uçuşlar yapmasıyla devam ettiğini açıkladı. Açıklamada, her iki ülkenin askeri havacılığının ortak faaliyetler planlaması, ortak operasyonlar gerçekleştirmek, savaş kapasitesini araştırmak, arama ve kurtarma operasyonlarını gerçekleştirmek, yer hedeflerini hava saldırıları ile yok etmek ve diğer görevleri yerine getirmek için uçuşlar gerçekleştirdiği vurgulandı.
Bakanlık ayrıca, tatbikata Pakistan Hava Kuvvetleri temsilcilerinin de gözlemci olarak katıldığını belirtti.
Azerbaycan’da 2 Eylül’de Türkiye ile birlikte yapılacak tatbikatta, iki ülkeden Mig-29, F-16, Su-25 savaş uçaklarıyla CASA nakliye uçağı, Mi-35, Mi-17, Skorsky UH-70, CH-47 Chinook ve ATAK/AH-1W savaş helikopterlerinden oluşan yaklaşık 30 hava aracı yer alıyor.
Tatbikat 16 Eylül’e kadar devam edecek.

“TurAz Kartalı 2019” tatbikatı devam ediyor

“TurAz Kartalı 2019” tatbikatı devam ediyor

“TurAz Kartalı 2019” tatbikatı devam ediyor

“TurAz Kartalı 2019” tatbikatı devam ediyor

“TurAz Kartalı 2019” tatbikatı devam ediyor

“TurAz Kartalı 2019” tatbikatı devam ediyor

“TurAz Kartalı 2019” tatbikatı devam ediyor

“TurAz Kartalı 2019” tatbikatı devam ediyor

“TurAz Kartalı 2019” tatbikatı devam ediyor

“TurAz Kartalı 2019” tatbikatı devam ediyor

“TurAz Kartalı 2019” tatbikatı devam ediyor

“TurAz Kartalı 2019” tatbikatı devam ediyor

“TurAz Kartalı 2019” tatbikatı devam ediyor

“TurAz Kartalı 2019” tatbikatı devam ediyor

“TurAz Kartalı 2019” tatbikatı devam ediyor
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