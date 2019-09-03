“TurAz Kartalı 2019” tatbikatı helikopterlerin katılımıyla devam ediyor

“TurAz Kartalı 2019” tatbikatı helikopterlerin katılımıyla Azerbaycan’da devam ediyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ve Türkiye hava kuvvetlerinin ortak düzenleyeceği “TurAz Kartalı 2019” tatbikatının helikopterlerin katılımıyla devam ettiğini açıkladı. Azerbaycan’da 2 Eylül’de Türkiye ile birlikte başladığı tatbikatta, iki ülkeden Mi-35, Mi-17, Sikorski UH-70, CH-47 Chinook ve ATAK/AH-1W savaş helikopterlerinden oluşan hava aracı yer alıyor

Tatbikat 16 Eylül’e kadar devam edecek.



