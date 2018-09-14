Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA) - TÜRKİYE'nin ev sahipliğinde, Azerbaycan Hava Kuvvetleri unsurlarının katılımıyla Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda, 3 Eylül'de başlayan 'TURAZ Şahini- 2018 Tatbikatı' başarıyla tamamlandı.

Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'ndaki 'TURAZ Şahini- 2018 Tatbikatı' ile Azerbaycan Hava Kuvvetleri ve Türk Hava Kuvvetleri arasında başlatılan uçuş eğitimi konusunda birlikte çalışabilirliğin geliştirilerek, askeri iş birliğine katkı sağlanması hedefleniyor. Tatbikatta Türk Hava Kuvvetleri ve Azerbaycan Hava Kuvvetleri'nden muharip hava unsurları da görev aldı. Tatbikatta Türk Hava Kuvvetleri'nin F-16, F-4E 2020, CN235 uçakları ile AS532 Cougar helikopterleri; Azerbaycan Hava Kuvvetleri'nin ise Mig-29 ve Su-25 savaş uçakları uçuş yaptı. Genelkurmay Başkanlığı'nın resmi Twitter hesabından tatbikatın başarıyla tamamlandığı duyuruldu.

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