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"Turaz Şahini-2018 Tatbikatı"na klip

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2018 17:21 | Son Güncelleme

Türk Hava Kuvvetleri ve Azerbaycan Hava Kuvvetleri unsurlarının katılımıyla düzenlenen "Turaz Şahini-2018 Tatbikatı"na özel hazırlanan klip sosyal medyadan paylaşıldı

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Türkiye'nin ev sahipliğinde, Türk Hava Kuvvetleri ve Azerbaycan Hava Kuvvetleri unsurlarının katılımıyla düzenlenen "Turaz Şahini-2018 Tatbikatı"na özel klip hazırlandı.

TSK'nın sosyal medya hesaplarından paylaşılan klipte savaş uçaklarının tatbikat sırasındaki uçuşlarına yer verildi.

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Azerbaycan Hava Kuvvetleri TSK Turaz Şahini-2018 Tatbikatı Türk Hava Kuvvetleri

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