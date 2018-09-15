"Turaz Şahini-2018 Tatbikatı"na klip

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Türkiye'nin ev sahipliğinde, Türk Hava Kuvvetleri ve Azerbaycan Hava Kuvvetleri unsurlarının katılımıyla düzenlenen "Turaz Şahini-2018 Tatbikatı"na özel klip hazırlandı.
TSK'nın sosyal medya hesaplarından paylaşılan klipte savaş uçaklarının tatbikat sırasındaki uçuşlarına yer verildi.
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