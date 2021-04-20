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  4. Türbe videosu nedeniyle gözaltına alınmıştı! Sosyal medya fenomeni serbest bırakıldı

Türbe videosu nedeniyle gözaltına alınmıştı! Sosyal medya fenomeni serbest bırakıldı

20.04.2021 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'daki Çoban Dede Türbesi'nde video çekerek sosyal medyada paylaşan H.Ş. isimli kişi, çektiği videonun tepki toplaması üzerine yeni video çekmek için gittiği Mardin'in Midyat ilçesinde gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen H.Ş., serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Çukurova ilçesindeki Çoban Dede Türbesi'nde saygısızlık yaptığı ileri sürülen ve bu anların görüntüleri sosyal medyada paylaşılan H.Ş'yi yakalamak için çalışma başlatmış, Mardin'in Midyat ilçesinde gözaltına alınmıştı. 'Dini Değerleri Alenen Aşağılama' suçundan gözaltına alınan H.Ş., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

SERBEST BIRAKILDI

SEGBİS üzerinden Adana Sulh Ceza Mahkemesi tarafından ifadesi alınan H.Ş., yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

Sosyal medya platformu TikTok'ta yayınlanan bir video ile vatandaşların tepkisini çeken H.Ş., dini hassasiyetleri alaya alacak şekilde hareket etmişti. Türbede çekilen görüntülere tepki gösteren vatandaşlar, kullanıcıdan şikayetçi olmuştu.

AÇIK KIYAFETLERLE GİRİP ELİNE KUR'AN ALMIŞTI

Adana'da çekildiği öne sürülen söz konusu görüntülerde, TikTok kullanıcısının açık kıyafetlerle türbeye girerek eline bir Kur'an aldığı görüldü. Daha sonra farklı mimikler yaparak arka planda çalan ilahiye eşlik eden kadın, türbeye yaslanarak öptü. Video, diğer sosyal medya kullanıcılarının da büyük tepkisini çekti.


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