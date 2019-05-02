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Türbede definecilerin kazısına torunlardan tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2019 16:50 | Son Güncelleme

BURSA'nın İznik ilçesinde Sarı Saltuk Türbesi'nin defineciler tarafından tahrip edilmesine, Sarı Saltuk’un torunları tepki gösterdi ve suç duyurusunda bulundu.

Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), (DHA) - BURSA'nın İznik ilçesinde Sarı Saltuk Türbesi'nin defineciler tarafından tahrip edilmesine, Sarı Saltuk’un torunları tepki gösterdi ve suç duyurusunda bulundu. İznik'te geçen hafta, 689 yıllık Sarı Saltuk Türbesi, definecilerin saldırısına uğramıştı. Bugün İznik'e gelen Sarı Saltuk'un torunları Ünal Sarısaltukoğlu, İbrahim Soylu, Naki Efsen, Hasan Saltık, Metin Sarıtaş ve Soner Akdoğan, İznik Cumhuriyet Savcılığı’na giderek suç duyurusunda bulundu. Torunlar adına açıklamalarda bulunan Ünal Sarısaltukoğlu, haberlerde gördükleri bu durumun kendilerini oldukça üzdüğünü dile getirdi. Sarısaltukoğlu, "İçimiz, vicdanımız sızlamıştır. Bunu yapanları lanetliyoruz. Hukuksal olarak bu işin takipçisi olacağız, bu işi yapanların yakalanıp cezalandırılmasını istiyoruz" diye konuştu.

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