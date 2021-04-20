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  4. Türbede yaptıkları sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı! Skandal olayda yeni gelişme

Türbede yaptıkları sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı! Skandal olayda yeni gelişme

20.04.2021 02:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'nın Çoban Dede Türbesi'nde saygısızlık yaptığı iddia edilen ve görüntüleri sosyal medyada paylaşılan kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Çukurova ilçesindeki Çoban Dede Türbesi'nde saygısızlık yaptığı ileri sürülen ve bu anların görüntüleri sosyal medyada paylaşılan H.Ş'yi yakalamak için çalışma başlattı.

GÖZALTINA ALINDI

Ekipler, adresini belirledikleri zanlıyı gözaltına aldı.

"Dini Değerleri Alenen Aşağılama" suçundan gözaltına alınan H.Ş'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

NE OLMUŞTU?

Sosyal medya platformu olan TikTok'ta yayınlanan bir video, vatandaşların tepkisini çekmişti. Dini hassasiyetleri alaya alacak şekilde bir türbede video çekilmesine tepki gösteren vatandaşlar, kullanıcıdan şikayetçi olmuştu.

Sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Türbedeki görüntülere tepki yağıyorSosyal medyayı ayağa kaldırdı! Türbedeki görüntülere tepki yağıyor

AÇIK KIYAFETLERLE GİRİP ELİNE KUR'AN ALMIŞTI

Adana'da çekildiği öne sürülen söz konusu görüntülerde, TikTok kullanıcısının açık kıyafetlerle türbeye girerek eline bir Kur'an aldığı görüldü. Daha sonra farklı mimikler yaparak arka planda çalan ilahiye eşlik eden kadın, türbeye yaslanarak öptü. Video, sosyal medya kullanıcılarının da büyük tepkisini çekti.


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tiktok Adana

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