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Turbo ile Supercharger arasındaki 3 fark

11.01.2021 09:27 | Son Güncelleme:
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Turbo ile Supercharger arasındaki 3 fark

Turbo ve Supercharger sistemlerinin ortak amacı aşırı beslemeyi sağlamaktır. Burada daha fazla havayı silindirler içerisine göndermek bu ikilinin yaptığı en iyi iştir. Peki, Turbo ile Supercharger arasındaki 3 fark nedir?

Bu sistemler daha fazla hava emişini daha fazla yakıt ile karıştırarak verimli bir yanma ortaya çıkarıp daha fazla güç üretmeyi amaçlıyorlar. Turbo son dönemin en popüler aşırı besleme sistemlerindendir. Ne kadar popüler olsalar da kompresör sistemleri de hala bir alternatif olarak sunulur. Bu iki sisteminde avantaj ve dezavantajları bulunuyor.
Altta yer alan resimde turbo ve Supercharger sistemini anlatan motorlar yer alıyor. İki sistem arasında farklar fazlasıyla vardır. Şimdi turbo ve supercharger besleme arasındaki farklara geçelim.

turbocharger_vs_supercharger

TURBONUN AVANTAJLARI

• Turbo sisteminin içindeki türbin fanı egzoz gazlarının çıkışı ile hızlıca döner. Havayı aynı mil üzerindeki kompresör fanı ile emilerek silindirler içerisine gönderir. Bu sistem ile motor üzerine ek bir yük binmez.
• Sistem olarak Supercharge, turbolara göre daha karmaşık sistemlerdir. Karmaşık sistem yapısı ekstra parçanın sisteme dahil olmasını ve aracın total yükünün artmasına sebep olur. Turbo daha basit olduğu için hafif olmasıyla avantaj sağlar.

TURBONUN DEZAVANTAJLARI

• Yaklaşık olara yüksek basınçla çıkış 1400-1500 dev/dak aralığında gerçekleşir. Bu sürecin öncesinde turbo boşluğu oluşur.
• Turbo sistemi yağlama konusunda motor yağından destek alır. Motor yağının kalitesi ve kullanıcının kullanım tarzı bu sistemin çabuk veya geç aşınmasına sebep olur. Bakım maliyeti daha çabuk ortaya çıkabilir.
• Yüksek sıcaklık seviyesine çıkmak sisteme zarar verebilir.
SUPERCHARGER AVANTAJLARI
• Dönüş gücünü direkt olarak krank miline bağlı olan bir kayıştan aldığı için tüm devir aralıklarında etkilidir ve güç üretir.
• Kapalı sistem bir yağlama ile desteklendiği için periyodik olarak kompresör haznesindeki yağ değiştirilir. Turbo sisteminin çalışma prensibindeki gibi motor stop edildikten sonra dönme işlevi gerçekleşmez. Bu durumda aşınmalar minimize edilir.
• Daha düşük çalışma sıcaklığı ile çalışır.

SUPERCHARGER DEZAVANTAJLARI

• Supercharger sistemi dönüş kuvvetini krank mili sayesinde sağlar. Devridaim pompasının benzeri bir sistem ile çalışan Supercharger, dönüş kuvvetini krank miline bağlı olan kayış üzerinden alıyor. Motor bu nedenle ekstra yük ile çalışmak zorunda kalır.
• Karmaşık sistem olması nedeniyle daha ağırdır.

güç aktarımı konusunda turbo ile supercharger arasındaki fark

GÜÇ VE VERİM AÇISINDAN TURBO VE SUPERCHARGER FARKI

TURBONUN AVANTAJI

• Turbo sisteminin içindeki türbin fanı egzoz gazlarının çıkışı ile hızlıca döner. Havayı aynı mil üzerindeki kompresör fanı ile emilerek silindirler içerisine gönderir. Bu sistem ile motor üzerine ek bir yük binmez.
• Ekstra motor yükü oluşturmadığı için yakıt tüketimi daha düşüktür.
• Düşük hacimli motorlarda daha rahat kullanılır.

TURBONUN DEZAVANTAJI

• Güç patlamaları çok yaşandığı için ani tepkilerde lastikler patinaja daha çabuk düşer.

SUPERCHARGER’IN AVANTAJLARI

• Daha geniş güç bandı sunar. Her devirde güç alabilme avantajı sunar.

SUPERCHARGER’IN DEZAVANTAJLARI

• Dönüş kuvvetini krank miline bağlı kayıştan alması sebebiyle sürtünmeler ve kayıplar daha fazla olacaktır.
• Rölantide gücün motordan alınması sebebiyle motora ekstra yük bindirir ve bu nedenle yakıt tüketimi artar.
• Küçük hacimli motorlara büyük yük oluşturması sebebiyle tercih edilmez.

Twincharger nasıl çalışır

MALİYET VE MONTAJ AÇISINDAN TURBO VE SUPERCHARGER FARKI

TURBONUN AVANTAJLARI

• Çok daha ucuzdur.

TURBONUN DEZAVANTAJLARI

• Araca montajı oldukça zordur.
• Montaj ve işçilik parasal anlamda daha fazladır.

SUPERCHARGER AVANTAJI

• Montajı oldukça kolaydır
• Turbo boşluğu yoktur

SUPERCHARGER DEZAVANTAJI

• Daha pahalı sistemlerdir.

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