Burada aslında intercooler sisteminin özellikle turbo motorlarda ne işe yaradığını sizlere anlatacağız. Turbo motorlarda intercooler ne işe yarar? Intercooler’ın katkısı nedir?
Çoğu otomobil sürücüsü intercoolerın turbo sistemini soğuttuğunu düşünür. Ancak o işleyiş tam olarak o şekilde işlemiyor. Intercooler sadece emilen havanın soğutulmasına yardımcı oluyor. Turbo soğumak için motor yağına ihtiyaç duyar. Tabi ki bir miktar hava ile de soğur. Ayrıca bunun yanında turboyu soğutan sıvı sistemlerde bulunmaktadır. Ancak bunlar karmaşık ve oldukça pahalı sistemlerdir. Ancak standart bir çok araçta turbo su ile soğutulmaz. Turbo veya kompresör yardımıyla çok yüksek bir basınçla emilen taze havanın sıcaklığının artması şu formül ile açıklayabiliriz.
PV=nRT
Bu formülü hepimiz hatırlıyoruz. Burada ilgimizi çekmesi gereken 2 adet değişken vardır. P (Pressure) yani Basınç ve T (Temperature) yani sıcaklık değişkenleri olarak da açıklayabiliriz. Bu formüle bakarak basınç ve sıcaklığın doğru orantılı çalıştığını söylemek güç değildir. Basınç arttıkça sıcaklık ta artar. Burada ne kadar basınçlı hava sisteme giriş yaparsa sıcaklık bir o kadar artar. Emilen havanın sıcaklığının artması sisteme verimsizlik olarak yansımaktadır. O sebepten dolayı içeri giren havanın maksimize soğuk olması gerekir. Peki sıcak hava sisteme dahil olursa neler olur?
• Yüksek sıcaklık havanın yoğunluğunu düşürür.
• Birim havada bulunan oksijen miktarı azalır.
• Az olan oksijenli hava yakıt karışımı verimli şekilde yanmaz.
• Verimsiz patlama verimsiz güç üretimi anlamına gelir.
• Silindirler içerisine giren sıcak hava zaten ısınan motorun sıcaklığını daha da yükseltir.
• Yüksek sıcaklık motor parçalarının aşırı şekilde aşınmasına sebep olur.
• Devamında motor vuruntulu şekilde çalışır.
• Aşırı besleme tarafından emilen hava, basınç sebebiyle yüksek sıcaklığa ulaşır.
• Sıcak hava intercoolera gönderilir.
• Intercooler araç yol alırken rüzgar vasıtasıyla soğur.
• Sıcak hava intercooler içerisine giriş yapar. Bu sırada yaklaşık olarak hava 250 derece sıcaklık seviyesindedir.
• Intercooler’da hava 60 dereceye kadar sıcaklığı indirgenir.
• Intercooler çıkışı emme manifolduna açılır. Hava buradan direkt emilir.
• Emme manifolduna giren soğumuş hava silindirler içerisine aktarılır.
Intercooler; hava soğutmalı ve su soğutmalı olarak iki çeşittir. Hava soğutmalı sistemlerde sıcak havayı rüzgar alan Intercooler sağlar. Günümüzde kullandığımız bir çok otomobilde Intercooler yer alır. Bir diğer seçenek ise su soğutmalı olan Intercooler sistemlerdir. Yapı olarak komplikedirler. Bu karmaşık düzen fiyat olarak da standart Intercooler sistemlere göre pahalıdır. Ancak verim açısından hava soğutmalı sistemlere göre daha verimlidir.