Burada aslında intercooler sisteminin özellikle turbo motorlarda ne işe yaradığını sizlere anlatacağız. Turbo motorlarda intercooler ne işe yarar? Intercooler’ın katkısı nedir?

Çoğu otomobil sürücüsü intercoolerın turbo sistemini soğuttuğunu düşünür. Ancak o işleyiş tam olarak o şekilde işlemiyor. Intercooler sadece emilen havanın soğutulmasına yardımcı oluyor. Turbo soğumak için motor yağına ihtiyaç duyar. Tabi ki bir miktar hava ile de soğur. Ayrıca bunun yanında turboyu soğutan sıvı sistemlerde bulunmaktadır. Ancak bunlar karmaşık ve oldukça pahalı sistemlerdir. Ancak standart bir çok araçta turbo su ile soğutulmaz. Turbo veya kompresör yardımıyla çok yüksek bir basınçla emilen taze havanın sıcaklığının artması şu formül ile açıklayabiliriz.

PV=nRT



Bu formülü hepimiz hatırlıyoruz. Burada ilgimizi çekmesi gereken 2 adet değişken vardır. P (Pressure) yani Basınç ve T (Temperature) yani sıcaklık değişkenleri olarak da açıklayabiliriz. Bu formüle bakarak basınç ve sıcaklığın doğru orantılı çalıştığını söylemek güç değildir. Basınç arttıkça sıcaklık ta artar. Burada ne kadar basınçlı hava sisteme giriş yaparsa sıcaklık bir o kadar artar. Emilen havanın sıcaklığının artması sisteme verimsizlik olarak yansımaktadır. O sebepten dolayı içeri giren havanın maksimize soğuk olması gerekir. Peki sıcak hava sisteme dahil olursa neler olur?