Türbülansa giren Air Canada uçağı acil iniş yaptı: 39 yaralı

Kanada’dan Avustralya’ya giden Boeing 777 model yolcu uçağı, türbülansa girerek kaza tehlikesi atlattı. Uçakta 9’u ağır 35 yolcu yaralanırken, ABD’nin Honolulu şehrine acil iniş yaptı.

Air Canada Hava Yolları’na ait bir yolcu uçağı, Kanada’nın Vancouver kentinden Avustralya’nın Sidney kentine gittiği sırada türbülansa girmesi nedeniyle düşme tehlikesi atlattı. Uçuşun dördüncü saatinde yolcuların çoğu uykudayken girilen türbülans nedeniyle ani irtifa kaybeden uçak, Hawaii adalarının Honolulu şehrine acil iniş yaptı. Uçakta 9’u ağır olmak üzere 35 kişinin yaralandığı belirtildi. Acil durum ilan edilmesinin ardından yerel saatle 06.45’te Honolulu Havalimanı’na başarılı bir şekilde iniş yapan uçak için çok sayıda ambulans ve itfaiye aracı sevk edildiği belirtildi.

Yolculardan Jess Smith, “Türbülansa girdiğimizde hepimiz tavana çarptık, kabin ekibi ve eşyalar yere düştü. İnsanlar uçuyordu” dedi. Bir diğer yolcu Alex Macdonald yaptığı açıklamada, “Herkesin uçağın tavanına başını çarptığını gördüm. O sırada yemek servis eden bazı kabin memurları da başlarını vurdu. Fakat herkes iyi görünüyordu, ağır yaralılar olduğunu sanmıyorum” ifadelerine yer verdi.

ABD Federal Havacılık Dairesi Basın Sözcüsü Ian Gregor, Air Canada uçağının türbülansa 36 bin feet yükseklikteyken ve Honolulu’nun 966 kilometre güneybatısındayken yakalandığını kaydetti.