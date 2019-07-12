HABER

Türbülansa giren uçakta 37 kişi yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 04:45 | Son Güncelleme

Kanada-Avustralya seferini yapan Kanada Havayollarına ait yolcu uçağının türbülansa girmesi sonucu 37 kişinin yaralandığı bildirildi

MELBOURNE (AA) - Kanada’nın Vancouver kentinden Avustralya’nın Sydney şehrine sefer halindeki "Air Canada" uçağının türbülansa girmesi sonucu, 284 yolcu ve mürettebattan 37'sinin yaralandığı açıklandı.

Avustralya Yayın Kurumunun haberine göre, 269 yolcu ve 15 mürettebatı ile Vancouver-Sydney seferini yapan Kanada Havayollarına ait Boeing 777-200 tipi yolcu uçağı, Hawaii bölgesi Pasifik Okyanusu’nda şiddetli türbülansa girdi.

Ani türbülansa girdiği belirtilen ve Hawaii’nin başkenti Honolulu’daki Daniel K Inouye Uluslararası Havaalanı'na acil iniş yapan uçakta 9'u ciddi olmak üzere 37 kişinin yaralandığı bildirildi.

Uçaktaki yolculardan Avustralyalı Jess Smith sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, uçağın sallanmaya başlamasıyla uyandığını ve insanların uçağın tavanına çarptığını gördüğünü söyledi.

Burnundan yaralandığını belirten bir başka yolcu Tay Maggs, ‘‘Burnum ezildi ve ağrıyor. Şimdi neden her zaman emniyet kemerini takmam gerektiğini biliyorum.’’ ifadelerini kullandı.

Kanada Havayollarından yapılan açıklamada, yolcularla ilgili gerekli çalışmaların yapıldığını aktarılarak, Avustralya’ya uçuşun bugün öğle saatlerinde planlandığı duyuruldu.

Hepsi aynı şekilde ölüyor! Devlet o hastalığı duyar duymaz seferber olduHepsi aynı şekilde ölüyor! Devlet o hastalığı duyar duymaz seferber oldu
3 aracın karıştığı kaza feci ölüm getirdi!3 aracın karıştığı kaza feci ölüm getirdi!
AK Partili Eker'den sert mesajlar! ' ABD'nin FETÖ ve elebaşı Gülen konusunda...AK Partili Eker'den sert mesajlar! ' ABD'nin FETÖ ve elebaşı Gülen konusunda...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
35 yaralı Avustralya Kanada Türbülans

En Çok Okunan Haberler

İstanbul Beyoğlu'nda silahlı saldırı

İstanbul Beyoğlu'nda silahlı saldırı

Dünyayı tedirgin eden uyarı: Felaketle sonuçlanır

Dünyayı tedirgin eden uyarı: Felaketle sonuçlanır

A Milli Takım'da istifa depremi

A Milli Takım'da istifa depremi

Aldıkları fantezi koltuğuyla gündem olmuşlardı! Şimdi de...

Aldıkları fantezi koltuğuyla gündem olmuşlardı! Şimdi de...

Pendik'teki maganda kardeşlere bir şok daha!

Pendik'teki maganda kardeşlere bir şok daha!

Sudan'da bir darbe girişimi daha!

Sudan'da bir darbe girişimi daha!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

PKK'da büyük panik! Telsiz konuşmalarına yansıdı

PKK'da büyük panik! Telsiz konuşmalarına yansıdı

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

Ailesini katletti! Astsubay kurşun yağdırdı

Ailesini katletti! Astsubay kurşun yağdırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Göçmen kaçakçılığı operasyonunda 41 kişi tutuklandı

8 İlde dev operasyon! 41 tutuklu

Balıkesir'de, devrilen kamyondan dökülen kayaların altında kalan sürücü öldü

3 aracın karıştığı kaza feci ölüm getirdi!

Eker: ABD'nin Gülen'in iadesi konusunda hiçbir şey yapmaması kabul edilemez

AK Partili Eker'den sert mesajlar! ' ABD'nin FETÖ ve elebaşı Gülen konusunda...

Kanada'da 15 Temmuz konulu resim yarışması

Kanada'da 15 Temmuz konulu resim yarışması

Ordu'da eve düşen yıldırım anı kamerada

Evin çatısına düşen yıldırım yangın çıkardı! İnanılmaz anlar kamerada

Kozan’da 15 Temmuz şehidi polis kabri başında anıldı

Kozan’da 15 Temmuz şehidi polis kabri başında anıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.