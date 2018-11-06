Türbülansa kapılan yamaç paraşütçüsü, 15 metreden düştü

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,(DHA)- ANTALYA'da, yamaç paraşütü pilotu Tahsin Yıldırım (47), falezlere inmek için hazırlandığı sırada türbülansa kapılarak 15 metreden beton zemine düşüp, yaralandı.
Olay, saat 14.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Konyaaltı seyir terasında meydana geldi. Seyir terasından havalanan yamaç paraşütü pilotu Tahsin Yıldırım, bir süre gökyüzünde süzüldükten sonra inmek için alçalmaya başladı. İnişini tamamlamaya yaklaşık 15 metre kalan Yıldırım, paraşütünün türbülansa kapılması nedeniyle beton zemine düştü. Çevredekilerin çağırdığı sağlık ekibinin müdahale ettiği Yıldırım, ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Belinde kırıklar olduğu belirlenen Yıldırım, tedaviye alındı.
FOTOĞRAFLI
Rahip Santoro'nun katili Oğuzhan Akdin'e silahlı saldırı!
Meral Akşener: Yerel seçimde ittifak yapacağız
Parkta iğrenç olay! Kendisinden 16 yaş büyük kadını sıkıştırıp...
Şüphelenip durdurdu, 2 bin yıllık eser buldu
Öyle bir şey yaptı ki! Esnaf tekme tokat dövdü
Erdoğan'ın anlattığı hikaye salonu kahkahaya boğdu
Sert Türkiye açıklaması: Nihai olarak son verilsin!
Kaçırıldı, tecavüze uğradı, dayak yedi... Yaşadığı kabus 2 ay boyunca devam etti
Akıllı telefonlara yüklediğiniz sahte burç uygulamalarına dikkat!
SMS kullanımı tarih oluyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum