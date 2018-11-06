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Türbülansa kapılan yamaç paraşütçüsü, 15 metreden düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 06.11.2018 15:09 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, yamaç paraşütü pilotu Tahsin Yıldırım (47), falezlere inmek için hazırlandığı sırada türbülansa kapılarak 15 metreden beton zemine düşüp, yaralandı.

Türbülansa kapılan yamaç paraşütçüsü, 15 metreden düştü

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,(DHA)- ANTALYA'da, yamaç paraşütü pilotu Tahsin Yıldırım (47), falezlere inmek için hazırlandığı sırada türbülansa kapılarak 15 metreden beton zemine düşüp, yaralandı.
Olay, saat 14.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Konyaaltı seyir terasında meydana geldi. Seyir terasından havalanan yamaç paraşütü pilotu Tahsin Yıldırım, bir süre gökyüzünde süzüldükten sonra inmek için alçalmaya başladı. İnişini tamamlamaya yaklaşık 15 metre kalan Yıldırım, paraşütünün türbülansa kapılması nedeniyle beton zemine düştü. Çevredekilerin çağırdığı sağlık ekibinin müdahale ettiği Yıldırım, ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Belinde kırıklar olduğu belirlenen Yıldırım, tedaviye alındı.

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Türbülansa kapılan yamaç paraşütçüsü, 15 metreden düştüTürbülansa kapılan yamaç paraşütçüsü, 15 metreden düştü

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