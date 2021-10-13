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  4. Türeci ve Şahin Yunanistan'a gitti! İlk istekleri Atatürk'ün evi oldu

Türeci ve Şahin Yunanistan'a gitti! İlk istekleri Atatürk'ün evi oldu

13.10.2021 18:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı geliştiren biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucu ortakları Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin, Yunanistan'ın Selanik kentindeki Atatürk Evi'ni ziyaret etti.

Türeci ve Şahin Yunanistan'a gitti! İlk istekleri Atatürk'ün evi oldu

Türkiye'nin Selanik Başkonsolosluğunun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Kovid-19'a karşı geliştirdikleri aşıyla tüm insanlığa önemli bir hizmette bulunan Türeci ve Şahin'in, bir etkinliğe katılmak üzere geldikleri Selanik'te ilk olarak Atatürk Evi'ni ziyaret etmek istedikleri belirtildi.

"BİLGE SÖZÜNE TAMAMEN KATILIYORUZ"

Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin'in karşıladığı Türeci ve Şahin, Atatürk Evi'ndeki anı defterine şunları yazdı:

"Atatürk'ün doğduğu yeri ziyaret etmek, Türk kökenli bilim insanları olarak bizler için bir onurdur. Atatürk, modern Avrupa'nın öncü liderlerinden biri olarak özgür düşünce ve bilimin insanlık için taşıdıkları temel değeri anladı. 'Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.' şeklindeki bilge sözüne tamamen katılıyoruz."

EV, MÜZE OLARAK ZİYARETÇİLERE AÇIK

1881'de dünyaya gelen Mustafa Kemal Atatürk’ün Selanik'te doğduğu, çocukluk ve gençlik günlerinin bir kısmını geçirdiği tarihi ev, müze olarak ziyarete açık bulunuyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Yunanistan Mustafa Kemal Atatürk
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