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Türeci ve Şahin’e bir ödül de İspanya’dan

23.10.2021 15:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüse karşı aşıyı geliştiren BioNTech’in kurucuları Dr.

Türeci ve Şahin’e bir ödül de İspanya’dan

Özlem Türeci ile Prof. Dr. Uğur Şahin, "İspanya’nın Nobel Ödülü" olarak nitelenen Asturias Prensesi Ödülü’ne layık görüldüler.Dünyanın en prestijli ödüllerinden olan Prenses Asturias Ödülleri'ne layık görülenler arasında bu sene, koronavirüse karşı aşı geliştiren kanser uzmanları Dr. Özlem Türeci ile eşi Prof. Dr. Uğur Şahin de yer aldı. Dün gece İspanya'nın Oviedo kentinde Kral Felipe'nin takdim ettiği ödül toplam sekiz kategoride veriliyor ve 50 bin euro para ödülünü de kapsıyor. Ödül gecesinin yıldızları olan Türeci ve Şahin çiftinin dakikalarca alkışlandığı bildiriliyor.

İspanyol monarşisinin veliahtlarından Asturias Prensesliği'ne adanan ödüle layık görülen Türeci ve Şahin geçen ay da Almanya’nın en tanınmış ödüllerinden Paul Ehrlich ve Ludwig Darmstaedter ödülünü almışlardı.

İspanya'nın Nobelleri kimlere gitti?

Teknik ve bilimsel araştırmalar alanında Özlem Türeci ve Uğur Şahin ile birlikte aşı için çalışmalar yürüten Macar biyokimyacı Katalin Kariko da ödül aldı. Yine korona aşısını bulan bir diğer şirket olan Moderna'nın kurucusu Derrick Rossi, Vaccitech'in kurucularından Sarah Gilbert, Pensilvanya Üniversitesi öğretim üyesi immünolog Drew Weissman ile ABD’li araştırmacı biyokimyacı Philip Felgner de ödüle layık görüldüler.

Barış ve uzlaşma alanında İspanya'nın yıldız aşçısı Jose Andres Puerta ve onun kurduğu yardım örgütü World Central Kitchen ödüle layık görülenlerden. Aşçı ve kuruluşu, dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan afetlerde mağdur olanlara ücretsiz sıcak yemek hazırlıyor ve dağıtıyor. Son olarak La Palma adasındaki volkan felaketi mağdurlarına destek vermesiyle dikkat çekti.

Sanat alanında performans sanatçısı Sırp Marina Abramovic ödüle layık görülürken, edebiyatta Fransız yazar Emmanuel Carrere onurlandırıldı. ABD'li kadın hareketi destekçisi yazar ve gazeteci Gloria Steinem’a iletişim alanındaki ödül verilirken, Hindistanlı Ekonomi Nobeli Ödülü sahibi Amartya Sen de açlık ve yoksullukla mücadele ile sosyal adaletsizlik alanlarında yürüttüğü çalışmaları vesilesiyle sosyal bilimler ödülü dalında onurlandırıldı. Sporda 2020 Tokyo Paralimpik oyunlar yüzme şampiyonu İspanyol yüzücü Teresa Perales, uluslararası iş birliği alanında da Afrika ülkelerinde kadınlara yönelik eğitim kampanyaları yürüten sivil toplum örgütü CAMFED Asturias Prensesi Ödülleri'ne layık görüldü.

Geçen yıl da Dani Rodrik'e verildi

İspanya'nın Nobel'i Asturias Prensesi Ödülleri geçen sene de Harvard Üniversitesi öğretim üyesi, dünyaca tanınmış başarılı iktisatçı Dani Rodrik’e verilmişti. Ödülü sosyal bilimler alanında alan Rodrik'i jüri, uluslararası ekonomik ilişkilerin küreselleşmesine ilişkin dinamiği detaylı ve iyi şekilde analiz etmesi, ekonomik sistemin işleyişini iyileştirmeye ve bu sistemin toplumun ihtiyaçlarına daha duyarlı hale getirilmesine yönelik çabalarından dolayı layık görmüştü.

KNA,dpa/ETO,BW

©Deutsche Welle Türkçe

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