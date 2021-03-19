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Türeci ve Şahin’e liyakat nişanı verildi

19.03.2021 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, koronavirüse karşı ilk aşıyı bulan BioNTech’in kurucuları Dr.

Özlem Türeci ve Prof. Uğur Şahin’e Almanya’nın en üst düzey devlet madalyası olan Liyakat Nişanı'nı törenle takdim etti.Koronavirüse karşı ilk aşıyı geliştiren bilim insanları ve BioNTech şirketinin kurucuları Dr. Özlem Türeci ile Prof. Uğur Şahin’e Almanya'nın en üst düzey devlet madalyası olan Yıldızlı Liyakat Nişanı verildi. Madalyalar Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier tarafından Bellevue Sarayı’nda düzenlenen törenle takdim edildi. Törende Başbakan Angela Merkel de hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Steinmeier ödül töreninde yaptığı konuşmada İrlandalı yazar Oscar Wilde'ın sözüne atıfta bulunarak "Gelecek, mümkünü görünür hale gelmeden önce fark edenlerindir" dedi. "Sizi hiç tanımamış olsa da Oscar Wilde bu cümleyi kurduğunda sizi düşünmüş olmalı" diyen Steinmeier "Çin'in Wuhan kentindeki virüs salgınından bir pandemi oluşacağını erkenden görmekle kalmadınız. İleri görüşlülüğünüzü, bilgi ve keşif ruhu ile birleştirerek on yıllardır sürdürdüğünüz araştırmanın deneysel yönünün bir aşıya dönüşebileceğini gördünüz" diye konuştu.

"Acilen gerekli aşıyı ışık hızıyla geliştirdiniz" diyen Steinmeier "Hepimiz enfeksiyona karşı bu korumayı ne kadar acil bir biçimde beklediğimizi bu günlerde hissediyoruz. Yol açıcı keşfiniz insan hayatı kurtarıyor, yaşamları kurtarıyor, toplumsal, ekonomik, kültürel olarak hayatta kalmamızı güvence altına alıyor. Aşılanan her bir insanla gündelik hayata, özlemini çektiğimiz yaşama, sevdiğimiz insanlara geri dönme yönünde küçük bir adım atıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Şuna eminim ki bu şatoda benzeri ölçüde yaşamsal öneme sahip bilimsel bir eylem nadiren takdir edilmiştir" diyen Cumhurbaşkanı Steinmeier "Her zaman tereddütte kalmak için gerekçeler bulunabilir. Ama siz eyleme geçtiniz; tutkuyla, bilimsel hırsla ve fedakarlıkla. Sadece bir şey yapmakla kalmadınız. Belirleyici olanı yaptınız" ifadelerini kullandı.

"Aşının milliyeti yoktur, bu insanlığa hizmet"

Türeci ve Şahin'in tüm dünyada "bilim kahramanları ve hatta dünyanın kurtarıcıları" olarak övüldüğüne dikkat çeken Steinmeier "Birçokları başarınızı devşirmek istedi, keşfinizi bir milliyete mal etmek istedi. Ancak bir aşının milliyeti yoktur. Ne Almandır ne de Türktür, Amerikalı da değildir" diye konuştu. Aşının bir insanlık başarısı olduğunu vurgulayan Steinmeier Türeci ve Şahin'in "tüm dünyadaki insanlar için bir örnek" teşkil ettiğini söyledi. Steinmeier "Başarınız, geliştirdiğiniz aşı insanlığa hizmettir. O yüzden bugün buradayız" diye konuştu.

Steinmeier ödül töreninde çiftin kansere karşı çalışmalarda sağladıkları başarılara da dikkat çekti. Türeci ve Şahin çifti uzun yıllar kansere karşı yeni tedavi yöntemleri konusunda araştırmalar yürüttü. 2002 yılında Ganymed Pharmaceuticals şirketini kuran çift, belli tümör hücrelerinin oluşumuna yol açan hatalı gen tespitini mümkün kılabilmek için bir metot geliştirdi. Bu metottan yararlanarak, mRNA (mesajcı RNA) teknolojisi ile vücuttaki belirli bir tümörü hedefleyecek kişiselleştirilmiş tedavi konusunda önemli başarı sağladılar.

DW / EC, TY

© Deutsche Welle Türkçe

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