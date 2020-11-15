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Türeci ve Şahin'e Türkiye'den tebrik

15.11.2020 14:19 | Son Güncelleme:
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Türk hükümeti, koronavirüse karşı aşı geliştiren iki bilim insanı Prof.

Dr. Özlem Türeci ile Prof. Dr. Uğur Şahin'i tebrik etti.Yeni tip koronavirüse karşı geliştirdikleri aşı ile tüm dünyaya adını duyuran Türk kökenli iki bilim insanı Prof. Dr. Özlem Türeci ile Prof. Dr. Uğur Şahin'e Türk hükümetinden tebrik geldi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk bilim insanları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu, Covid-19 aşısıyla insanlığa umut olan Türk çifti, aşının bulunmasındaki başarılarından dolayı tebrik etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Uğur Şahin ile bir telefon görüşmesi yaptığını söylemiş ve bakanlık olarak aşı geliştirme sürecinde iletişim halinde olduklarını ifade etmişti.

Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucularından Prof. Dr. Şahin ve eşi Dr. Türeci'nin geliştirdiği aşının yüzde 90 oranında başarılı olduğu duyurulmuştu.

DW/BÖ,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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